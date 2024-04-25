Galatasaray'ın Adana Demir maçı kadrosu belli oldu. Sürpriz sakatlık

Eren Bozdaş
Galatasaray'ın Adana Demir maçı kadrosu belli oldu. Sürpriz sakatlık
Galatasaray, Adana Demirspor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Süper Lig'de 34. haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi Sarı-Kırmızılı ekibin maç kadrosu açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre Wilfried Zaha kafilede yer almadı. Fildişi Sahilli yıldız ağrıları devam ettiği için İstanbul'da bırakıldı.

İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Hamza Akman, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius.

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