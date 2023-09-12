Flash Haber TV canlı yayınında Türk Yurdu Koleji kurucu temsilcisi Kerim Ünal’ın açıklamasını Pazar akşamı ana haberde izledim.

Ünal özetle dedi ki;

-“Türk Yurdu Koleji Bayrak töreninde, tüm öğrencilerimiz tarafından gururla Andımız söylenecek. ‘Türk’üm, Doğruyum, Çalışkanım’ diye başlayıp ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dizeleriyle sona eren millî bir söylemin kime ne zararı var?

Türk Ocakları’nın ana sloganı olan ‘Biz hep birlikte Türk milletiyiz’ anlayışına uygun bir davranış olacaktır. Bu kavramlar asırlık çınar ve dalları olarak kabul edilmeli…”

Ünal dün sabah açılış ile ilgili video ve fotoğraflar gönderince törende “Andımız” okuyan Seymen kıyafeti ile Eymen Demir adlı 6 yaşındaki öğrencinin videosunu izlerken gözyaşlarımı tutamayıp ben de ona eşlik ettim.

Ta Andımızı haykırarak okuduğum o güzel Ulubatlı Hasan İlkokulundaki yıllarıma döndüm.

Andımız…

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 10. Yılı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip tarafından yazılan ve ilk kez 23 Nisan 1933 töreninde kendisi tarafından okunup çocuklarla birlikte söylenen "Türk Çocuğu Yasası" adlı muhteşem metin:

-Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.

Yasam: Küçükleri korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.

Ülküm: Yükselmek, ileri gitmektir.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene…

“Çözüm süreci” diye başlayan Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi ne acı ki “Çözülme süreci” olarak yaşandı...

İşte o karanlık günler sonucu 2013'te “Andımız” okunması Erdoğan iktidarı tarafından yasaklandı.

Tarih: 6 Ekim 2013:

MHP’nin Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Meydanı’nda Millî Değerleri Koru ve Yaşat Demokrasi Mitingi.

MHP lideri Bahçeli Andımızın kaldırılmasına tepki gösterip dedi ki;

-“Biz Recep Tayyip Erdoğan’ın ciğerini biliyoruz. Planlarını anlıyor anında kavrıyoruz.

Türk'e kefen biçmeye çalışan şerefsizlere dur diyecek milîi irade nerede? Şüphesiz buradadır.

Başbakan ve hükûmetine göre Andımız faşist bir hükûmetin yansımasıdır. Andımız militarist ifadelerle doludur. Başbakan ve gerçek faşist zorba ekibine sesleniyorum. Siz ne yaparsanız yapın Türk milleti Andımız’a sahip çıkacaktır. İster Kandil’e uşak olun ister İmralı canisinden müzakere afyonu yutun. Türk milleti alayını şaşkına çevirecektir. Milliyetçi Hareket’in gücü alayına yetecektir. Andımızı söyleyerek yürüyeceğiz.”

Mitingin sonunda kalabalıkla beraber "Andımız" okuyarak on binlerce vatandaşa tekrar ettirdi.

Tarih: 02 Mart 2014

Öğrenci Andı ve Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeleyen ‘T.C.’ ifadelerinin AKP hükûmetince kaldırıldığını eleştiren Bahçeli dedi ki;

-"Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP’ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız’ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim."

2013-2014’ten günümüze Bahçeli ne Andımızı okuttu ne de hesap sordu.

Eğer mecliste kilit parti olan MHP ve Bahçeli isteyip muhalefete destek verse “Andımız” ve ‘T.C.’ rumuzu ile ilgili yasa kolayca kabul edilir.

Bu vesile ile Fenerbahçe’mizin stadımıza “Atatürk” adı verilmesine bir üyesi olarak büyük gururla evet dediğimi de vurgulayayım.

Değerli okurlarım,

Flash Haber TV’de tatil arası verdiğimiz Adalet ve Demokrasi programına yeni yayın dönemimizde 14 Eylül 2023 Perşembe akşamı yine yeniden başlıyorum.

İki konumuz var; Andımız ile Irak ve Suriye’deki Türkmen sorunları

Konuklarım; Eski MHP milletvekili Şevket Bülent Yahnici, Türk Yurdu Koleji kurucu temsilcisi Kerim Ünal ve Çankaya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip.