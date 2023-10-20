Ne yaptılarsa polisten kaçamadılar

İlçede 3 gün içerisinde inşaatlardan meydana gelen 3 farklı hırsızlık olayları ile ilgili Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızları tespit etmek için 43 ayrı bina ve işyerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahısların S.Y. (26) ve M.T. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanmamak için kapüşon ve eldiven taktı. Öte yandan, yaşanan hırsızlık olayları da güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısların yakalanmamak için kapüşon ve eldiven taktıkları görüldü.