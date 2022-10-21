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Doların euronun neden fırladığı ortaya çıktı. Nebati getirdikleri ekonomi modeli için böyle dedi: Biraz acı vereceğini hesaplamıştık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi modeli olarak tarif ettikleri model için ABD basınına “Biraz acı vereceğini hesaplamıştık.” dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 11:28
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Nebati getirdikleri ekonomi modeli için böyle dedi: 'Biraz acı vereceğini hesaplamıştık' Doların euronun neden fırladığı ortaya çıktı.

Doların euronun neden fırladığı ortaya çıktı. Nebati getirdikleri ekonomi modeli için böyle dedi: Biraz acı vereceğini hesaplamıştık
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Bakan Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak üzere geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette The Wall Street Journal gazetesine röportaj verdi.

AA'nın aktardığına göre, G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına Türk alıcıların uyup uymayacağının sorulması üzerine Nebati, tavan fiyatın henüz uygulamaya konulmadığını bildirdi.

"RUS PETROLÜNÜ ALIP NAKLEDERİZ YAPTIRIM OLURSA AYAK UYDURURUZ"
Nebati, "İhtiyaçlarımızı karşılamak için gerekli adımları atmamız, ayrıca ülkemizin çıkarlarını korumak için ne lazımsa yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gerekirse Batı finansmanına veya sigortasına ihtiyaç duymadan Rus petrolünü alıp nakledebileceğini belirten Nebati, "Herhangi bir yaptırım durumunda Türkiye, yaptırımların hiçbirini ihlal etmeden, kendisini yeni duruma uyarlayacak araçları geliştirecek her türlü kapasiteye sahiptir." ifadesini kullandı.

"ACININ ŞİDDETİNİ ARTIRAN ŞEY..."
Hükümetin ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nebati, hükümetin Türkiye'yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu." yorumunu yapan Bakan Nebati, kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.
 

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Açıııııızzzzzz
21.10.2022 12:00
Bu millet acıyı size sandıkta yaşatacak nebati halk perişan halde 1 kg peynir 130 tl soğan 10 tl patates 10 tl siz zenginleri kur korumayla dahada zengin yapıyorsunuz az kaldı seçime  
 
Yusuf
21.10.2022 11:47
Saçmalamış yine,ne içmiş ise.memleketi batirdin dayı  
 
Yavuz sever
21.10.2022 11:37
Millete bilerek acı cektireceğinize ,birazda milletin menfaatine uygun işler yapın.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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