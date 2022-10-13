İsveç'te enflasyon yüzde 10.8 ile rekor kırdı. Eeee bir Nebati'leri yok tabi Allah yardımcıları olsun

İsveç'te enflasyon eylül ayında yıllık bazda yüzde 10.8 ile Aralık 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmesiydi.

Aylık bazda ise enflasyon yüzde 1.4 yükseldi.

İsveç'te ağustos ayı enflasyonu yüzde 9.8 olarak açıklanmıştı.

EYLÜL'DE FAİZ ARTIRIMINA GİTMİŞTİ

İsveç Merkez Bankası'tan (Riksbank) yapılan açıklamaya göre, banka yüzde 0,75 düzeyinde bulunan politika faizini 100 baz puan yükselterek yüzde 1,75'e çıkardı.

Piyasa beklentilerine göre bankanın politika faizini 75 baz puan artırması öngörülüyordu.

Bir puanlık faiz artışı Kasım 1992'den beri en büyük faiz artırımı oldu.



Bankanın karar metninde, enflasyonun çok yüksek olduğuna vurgu yapılarak, bunun hane halkının satın alma gücünü zayıflattığı, şirketlerin finansman planlamasını zorlaştırdığı bildirildi.