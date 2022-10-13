Bakan Nureddin Nebati’ye sınıf arkadaşından çağrı: Okula dönmesini tavsiye ediyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sınıf arkadaşı Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aslan Yaman’dan dikkat çeken açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin, “Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır” sözlerini sınıf arkadaşı Yaman tiye aldı.

“O DÖNEM HETERODOKS YAKLAŞIMLAR YOKTU”

Yaman, Nebati’nin İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden sınıf arkadaşı olduğunu belirterek “O dönemde heterodoks yaklaşımlar falan yoktu. Monetarizm akımı falan daha çok geçerliydi. Daha sonra heterodoks yaklaşımlar düşünsel bazda dile getirildi ama hiçbir icraatı yok onların” ifadelerini kullandı.

"CEMAAT İŞLERİ VARDI"

Yaman, “Nebati nasıl bir öğrenciydi” sorusuna, “Nureddin daha çok kendi işlerini takip ederdi. Üniversite sırasında Nureddin Bey’in tekstil işleri vardı, o işlerle uğraşırdı daha çok. Topkapı’da benzin istasyonları vardı, sık sık Urfa’ya gider gelirdi. Cemaat işleri de vardı ayrıca. Okulda kendisini çok görmedik ama sınavlara girerdi tabii” diye konuştu. Nebati’ye, “fakülteye dön” çağrısında da bulunan Yaman, şunları söyledi:

“FAKÜLTEYE DÖN”

“Sayın bakana diyorum ki sen fakülteye dön, bizim zamanımızda asistan olan arkadaşlarımızın hepsi profesör oldular, size heterodoksu, ortadoksu bir güzel anlatsınlar.”

NEBATİ ELEŞTİRİLERE BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan Nebati kendisine gelen eleştirilere CNN Türk'te yanıt verdi. Programda kendisine sorulan "Heterodoks yaklaşım" konuşmasının hikayesi ne?" sorusunu yanıtlayan Nebati, "Bütün bunların bir cümle içerisinde kullanılmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Temsil ettiğiniz makamdan ötürü söylemlerimiz, hareketlerimiz gündem oluyor. Benimle uğraşmayın. Benim uğraşırsanız ben alaylı ve mektepliyim. Hayatı piyasada, halkla geçirmiş biriyim" ifadelerini kullandı.

Üniversitede ders vermediği için doktor unvanını kullanmadığını öne süren Nebati, "Bulunduğum ortamı söyleyeyim çok değerli hocalar var karşımda. Dinleyicilerin birçoğu üniversite dekanları. Bir akademik unvanınız var ise kullandığınız dil bu dil olmak üzere. Ben doktor unvanını almak için çok çaba sarf ettim. Üniversitede ders vermediğim için doçent unvanını kullanmıyorum. Bu yadsınacak bir şey değil. Ben doçent doktor Nureddin Nebati'yim.

Hayatını reel sektörle, halkla geçen, çiftçiliği bilir, tarlayı bilir, traktörü bilir aynı zamanda da ticareti bilir. Tescilli hiperaktif birisiyim. Bu konuşmamda üzerime geldiler. Hiç rahatsız olmam. Hakaret olmadığı sürece gülerim. Ben bir çiftçi ile de ustayla da patronla da işçiyle de konuşabilirim" diye konuştu.