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Euro doları geçti. Euro yine iktidarda

Euro dolara yakaladı ve parite yine 1 seviyesini gördü. Yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesi 3 haftanın ardından euro doları geçti. Dolar 18,61'den euro ise 18.66'dan fiyatlanıyor.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:02
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Euro yine iktidarda. Euro doları geçti. 20 yıllık euro hükümdarlığına son veren dolar geriye düştü

Euro doları geçti. Euro yine iktidarda
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Dolar ile euro arasındaki rekabet kızıştı. Doların gerisine düşen euro rakibini yakaladı bir de geçti. Avrupa'da enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerle 28 Eylül'de 0,9540'ın altını gören avro/dolar paritesi, o tarihten bu yana kademeli de olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Geçen hafta yüzde 1,4 yükselen avro/dolar paritesi, bugün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 3 hafta aranın ardından analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdiği 1'in üzerine çıktı.

Avro/dolar paritesi, saat 13.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 1,0030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar endeksi, yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 110,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de son açıklanan veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sürecinde sona yaklaşıldığı umutlarının da güçlendiğini söyledi.

28 Eylül günü euro/dolar paritesi 0,9540'ın altını görmüştü. İşte o tarihten itibaren rekabet kızıştı euro dolara yetişti ve durumu eşitledi

 

 

Tüm bunların, küresel dolar talebinin nispeten azalmasına yardımcı olduğunu aktaran analistler, Avrupa tarafında ise İngiltere'de siyasi belirsizlikler ve enerji krizine ilişkin haber akışının azalmasının avroyu desteklediğini kaydetti.

Yarının veri gündeminde ABD'de büyüme öne çıkarken, ECB faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek. Cuma günü ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, yarın faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen ECB'nin gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların paritenin seyrinde etkili olabileceğini belirterek, hafta bitimine kadar yoğun veri ve haber akışı ile dalgalanmanın sürebileceğini ifade etti.

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Rohan
26.10.2022 15:36
Yine bir ekim ayı sonu kasım başı doları tutarlar diyen öngörüsüzler aralık ortasında dolara baktığınızda ağlayacaksınız! Hele bi kkm de az para versinler sonra salacaklar hem de ne salma!  
 
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