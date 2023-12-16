CHP’li Gürer’den AKP’li Usta’ya tepki: Atatürk’ün traktör üzerindeki fotoğraflarını da mı görmediniz

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Türkiye’de AK Parti’den önce traktör yoktu” şeklinde sözler sarf eden AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’ya tepki gösterdi.

Leyla Şahin Usta’ya, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün traktörün üzerinde yer alan fotoğraflarına bakmasını tavsiye eden Ömer Fethi Gürer, "2000 yılında ülkemizdeki traktör sayısının da 941.843 adet olduğunu belirtip, bir değil on değil bir milyon traktörü görmemekte anlaşılır gibi değil. İnkarcılığın bu kadarına da pes” diye konuştu.

Gürer, Osmanlı Döneminde bile 4 adet traktörün olduğunu anımsatarak, “1960 yılında ülkemizde 42 bin 136 traktör vardı ki, Türkiye o dönemde traktör üretimine de başlamıştı. 1980’lere kadar traktör üretimi hızla arttı. 1980’lerden sonra traktör fabrikalarından birinde ben de genel müdür olarak görev yaptım. Ama AK Parti Grup başkanvekilinin sözlerini duyunca, insanın ‘bu kadar da olmaz’ dedirtiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı da bu konuşma olurken Mecliste genel kurulda idi. En azından Bakan bir düzeltme yapmalı idi. Grup Başkan vekili Usta bu sözlerinden sonra da konuştu ancak bir düzeltme yapmadı. Görünen o ki sözlerini düzeltme yerine hala öyle sanıyor. Cumhuriyet Tarihi bilmemekte böyle bir şey ” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
AKP Ankara Milletvekili Usta, "Traktör yoktu bu ülkede, traktör üretimi yoktu bu ülkede. Şimdi, 'yüksek teknoloji' dediğimizde, sadece İHA’ları, SİHA’ları kastetmiyorum. Bu ülke kendi solunum cihazlarını üreten bir ülkedir" ifadelerini kullanmıştı.

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