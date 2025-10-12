Anket şirketleri;

Parti…

Lider…

Ekonomi…

Güvenlik

Pazar…

Konut…

Ve daha birçok konuda seçmene sorular yönelterek:

İktidar ve muktedirlerin…

İktidar ve muktedir olmak isteyenlerin, neyi nasıl yapabilecekleriyle ilgili…

Veya her ikisinin de seçmenin karşısına nasıl veya hangi donanımla çıkma ihtimalini ortaya koyacak olan soruların sonuçlarıyla, iktidar ve iktidar adaylarının kamuoyu nezdindeki durumunu ortaya koyuyordur kuşkusuz.

*

O nedenle de sanırım seçmen iktidar için:

“Hadi bir sefer daha oyumuzu ona verelim” demeyecekmiş gibi görünüyor.

Görünüyor, çünkü artık seçmen için bırakın bıçağın gırtlağa dayanmasını;

Canını alır olmuş…

Kendi derdine düşmüş…

Gözü iktidarı görmüyor gibi!

*

Daha önceki seçimlerde, özellikle de AKP’nin ilk dönemlerinde Erdoğan’ın icraatlarına oy verildiği gibi Erdoğan’ın şahsına yönelik:

Karizması nedeniyle…

Okuduğu şiir nedeniyle…

Yürüyüşü nedeniyle…

Gülüşü nedeniyle…

Konuşması nedeniyle de oy verilmişti.

*

Niye verilmişti?

O zamanlar vatandaş bu kadar çaresiz değildi!

İlkokula giden çocuğunun beslenme çantasına iyi şeyler koyabiliyorlardı.

Aldığı maaşıyla idare edebiliyor…

Yine de kasaba gidebiliyor…

Pazarını görebiliyor…

Ev kirasını ödeyebiliyordu.

Gönül olarak da Erdoğan’ı sevmişse, onun bazı yanlış politikalarına da -düzeltir düşüncesiyle- ‘Eyvallah!’ diyebiliyordu.

Çünkü o gün can rahatsız olmadığından, cananı da bırakmak istemiyordu vatandaş.

Çünkü dün Erdoğan canandı, ama bugün değil.

*

Bugün vatandaş can derdine…

Geçim derdine…

Çocuğuna iyi bir gelecek hazırlama derdine düşmüş ve Erdoğan’dan umudunu kesmiş görünüyor.

Çünkü bugün her şey ateş pahası!

Çünkü -hadi dün aile sigortasıyla idare edilirdi ya- artık aile sigortası da tükendi.

Tırnağı olan kendi başını kaşır duruma geldi.

Öyle olunca da Erdoğan, vatandaşın derdine derman olamadığından seçmen:

Karizması nedeniyle…

Okuduğu şiir nedeniyle…

Yürüyüşü nedeniyle…

Görünüşü ve gülüşü nedeniyle, artık lidere oy vermiyor.

*

İşte bu sefer anketler de farklı bir çalışma yapmış ve önceden Türkiye’de seçmenin tercihini parti liderleri önemli ölçüde etkilerken, son dönemde ekonomide görünen olumsuz tablo, seçmenin tercihini değiştirmiş.

*

Toplum Çalışmaları Enstitüsü:

“Hangi partiye o vereceğinizi nasıl belirliyorsunuz?” demiş;

“Seçmen oy vereceği partinin %38,4 oranında ekonomideki başarasına, %21,5 ile de parti liderine bakarak oyunu veriyor” demiş.

Burada, yurdum insanı öyle bir bunalıma sokulmuş ki sonunda can ile canan karşı karşıya getirilmiş, seçmen (Vatandaş) dün tercihini canandan yana kullanabiliyorken, bugün o tercihi ‘Tercih olmaktan’ çıkartmış.

*

Şimdi, özellikle iktidar sahipleri, böyle durumda nasıl bir strateji izler, göreceğiz.

Anketler uyarıcı rolünü yerine getirmişler.

Bu sonuçtan kim kendine nasıl bir ders çıkarır bilmem.

*

Bu sonuç iktidar için yolun sonu, muhalefet için sorumluluğun başlangıcı olur mu olur!