Burnunuz sık sık kanıyor ve akıyorsa dikkat. Nedeni belli oldu 

tv100’ün haberine göre; Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, burun eğriliğinin nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Öztürk şu sözleri ifade etti:

“Ön kısmı kıkırdaktan, arka kısmı kemikten oluşan septum, burun delikleri ile burun geçişlerini birbirinden ayıran duvar olarak tanımlanabilir. Septum, burnunuzu iki parçaya ayırır. Bu duvarın her iki yana çıkması burun kemiğinin eğriliğine neden olur. Bu sapma burun kemiği eğriliği (septum deviasyonu) olarak da tanımlanır.”

“BURUN ŞEKLİNDEKİ ŞEKİL BOZUKLUKLARI VE SAPMALAR DA YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDE GELİŞEBİLİR”

Burun eğriliğinin solunum sıkıntısına neden olduğuna dikkat çeken Öztürk kemiğin eğriliği ne kadar fazlaysa o kadar burun tıkanıklığı olduğunu belirten Dr.Güncel Öztürk, burun eğriliğinin neden olabileceği durumları şöyle aktardı:

“Burun kemiğindeki eğrilik genetik olarak doğuştan olabileceği gibi doğum sırasında bebek doğum kanalından geçerken travmaya bağlı olarak da oluşabilir. Aynı şekilde çocukluk döneminde düşme, dış yaralanma, darbe gibi kazalar da burun kemiği eğriliğine neden olabilir. Nazal septum da çocukluk dönemindeki büyüme evresinde normal olarak gelişmeyebilir. Burun şeklindeki şekil bozuklukları ve sapmalar da yetişkinliğe geçiş döneminde gelişebilir.”

BURUN EĞRİLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burun kemiği eğriliği olan hastalarda en sık görülen belirti burun yollarındaki tıkanıklıktan kaynaklanan nefes alma güçlüğü olduğu biliniyor. Diğer belirtiler şu şekilde sıralanabilir;

-Sık burun kanaması,

-Sık tekrarlayan sinüzit,

-Yüz ağrısı,

-Baş ağrısı,

-Burun akıntısı,

-Bebeklerde ve çocuklarda yüksek sesli solunum,

-Solunum yolu enfeksiyonu.

BURUN KEMİĞİ EĞRİLİĞİ NEDENİYLE HANGİ HASARLAR OLABİLİR?

Burun kemiği eğriliğinin birçok hasarı yaşam kalitesini düşürse de burun kemiği eğriliğinden şikayetçi olan hastalarda görülen hasarlar şu şekilde sıralanabilir;

Burnun eğriliği nedeniyle horlama oluşabilir,

-Apne,

-Östaki borusu tıkanıklığı,

-Kulakta sıvı birikmesi,

-Farenjit (kişide burun tıkanıklığı olduğu için sürekli ağızdan nefes almaya başlar),

-Baş ağrısı,

-Tekrarlayan burun kanamaları ve sinüzit atakları,

-Burun akıntısı.

-Burun kıkırdağının eğriliği nedeniyle burundan oksijen geçişi azalır, bu nedenle ağızdan çekilen hava akciğerlerde ve üst solunum yollarında sorunlara neden olabilir.