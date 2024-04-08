Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı

Kaynak: TV 100
Nedim Şener aydınlanma çağına girdi, Cübbeli Ahmet kem küm edip konuşamadı
TV100 canlı yayınından Nedim Şener ve Cübbeli Ahmet cemaatler üzerinden tartışırken Cübbeli Ahmet’in cevap verememesi dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Nedim Şener’in TV100 canlı yayında cemaatlere yönelik yaptığı eleştiriler sosyal medyada gündem oldu.

Cübbeli Ahmet’in de konuşmacı olduğu canlı yayında Nedim Şener ile Cübbeli Ahmet arasında yaşanan tartışmada Cübbeli Ahmet’in cevap verememesi dikkat çekti.

İktidara yakınlığı ile bilinen ve daha önce yaptığı Ayasofya haberiyle de tepkileri üzerine çeken Nedim Şener cemaatlere yönelik eleştirilerini sıraladı.

Nedim Şener, şu ifadeleri kullandı:

“600 kişi, 10 bin kişi bir araya geliyor hükümetin, devletin üzerinde vesayet kuruyor.
Ben şunu anlamıyorum.
Doğru yolu bulmak, Allah’ın yoluna girmek bu kadar mı zor?
Birisi diyor ki Nedim Şener Şeyh Sait düşmanı.
Evet bölücü hainlerin düşmanıyım.
Evet Şeyh Sait’in düşmanıyım.
O da benim düşmanım.
Vatanımın düşmanı.
Evet ben PKK’nın FETÖ’cünün düşmanıyım.”

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