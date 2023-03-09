Nedim Şener 'aday olmalı' dediği Kılıçdaroğlu'na ateş açtı. Bir öyle bir böyle. Her kaba uyma meselesi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını ‘Kemal Kılıçdaroğlu’ olarak açıklamasının ardından, bazı çevrelerden eleştiriler geliyor.

Bir eleştiri de Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener’den geldi. Şener, dün yayınlanan köşe yazısında “Kılıçdaroğlu’nun adaylığı PKK’lı ve FETÖ’cüleri neden sevindiriyor” başlığını kullandı ve muhalefetin açtığı yoldan FETÖ ve PKK’nın devlet içine yerleşme tehlikesine karşı uyaracağını yazdı.

Yazıda Şener’in “şahsi çıkar ya da bir mevki peşinde olmadığım için bir yurttaş ve gazeteci olarak ihanete varan bu sürece sessiz kalmayacağım. Aksi takdirde PKK ile mücadelede ve 15 Temmuz gecesi şehit olanların fedakârlıklarına ihanet etmiş olurum.” ifadeleri dikkat çekti.

“CHP’NİN PKK’NIN SİYASİ KOLU HDP İLE KURDUĞU İLİŞKİYE DAYALI TEHLİKE İÇİN UYARMIŞTIM”

Millet İttifakını hedef alan Şener, muhalefetin iktidar uğruna tehlikeli bir yola girdiğini söyledi.

Şener konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

2019 yılındaki yerel seçimler sürecinde, CHP’nin PKK’nın siyasi kolu HDP ile kurduğu ilişkiye dayalı tehlikeli gidişi konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştum.

Sonu malum; PKK/HDP’ye diyet borcunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne PKK terör örgütü üyesi, irtibatlı ve iltisaklı kişilerin doldurulması Ekrem İmamoğlu’nu da kapsayan bir araştırma, inceleme hatta soruşturmaya dönüşme noktasına geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra herkesin kendisine şu soruyu sormasını bekliyorum: “PKK’lılar ve FETÖ’cüler neden bu kadar sevinçli?”

“FETÖCÜLER KILIÇDAROĞLU ADAY OLUNCA SEVİNDİ”

“CHP’nin kurucu ilkelerine bağlı hisseden, içinde Atatürk’ün bağımsızlık ve anti emperyalizm mücadelesini azıcık özümsemiş kesimlere soruyorum" diyerek Şener, FETÖ’cülerin attıkları tweeti gündeme getirerek, FETÖ’cülerin neden Kılıçdaroğlu’nun aday olmasından sonra “Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma zamanı” tweeti attıklarını sordu.

Akademisyen ve yazar Can Kakışım ise Şener’in bu sözlerine Twitter’daki hesabından tepki gösterdi.

Kakışım, “Kemal Bey aday olana kadar bunları demiyorlardı, aday o olmalı diyorlardı. Hatta Nedim Bey birlikte çıktığımız bir programda "Kemal Bey'e haksızlık yapılıyor, valla ona oy veresim geliyor" demişti. Aday o olduktan sonra ise eteklerdeki taşları dökmeye başladılar. Şaşırmadık.” ifadelerini kullandı.