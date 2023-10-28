Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 76-67 yendi. Özellikle son bölümde büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmada hata yapmayan Sarı-Lacivertliler bu organizasyondaki 4. galibiyetini aldı.
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 67-76
Salon: BMW Park
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)
Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-41
3. Periyot: 47-55