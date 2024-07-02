Nefesler tutuldu Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Avusturya'ya büyük sürpriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nefesler tutuldu Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Avusturya'ya büyük sürpriz

A Milli Takımımızın son 16 turunda oynayacağı Avusturya karşısındaki ilk 11'i açıklandı.

EURO 2024'te nefesler tutuldu.

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.

Çeyrek finalisti belirleyecek mücadelenin ilk 11'leri açıklandı:

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper

BARIŞ ALPER İLERİ UÇTA

Vincenzo Montella, Barış Alper'i yine forvet bölgesine koydu.

RAKİP HOLLANDA

Avusturya-Türkiye maçının galibi, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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