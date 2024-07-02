Nefesler tutuldu Türkiye'nin ilk 11'i belli oldu. Montella'dan Avusturya'ya büyük sürpriz

EURO 2024'te nefesler tutuldu.
Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda A Milli Takım, Avusturya ile karşılaşacak.
Çeyrek finalisti belirleyecek mücadelenin ilk 11'leri açıklandı:
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper
BARIŞ ALPER İLERİ UÇTA
Vincenzo Montella, Barış Alper'i yine forvet bölgesine koydu.
RAKİP HOLLANDA
Avusturya-Türkiye maçının galibi, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
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