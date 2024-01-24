Dış haberler uzmanı Türkiye’nin İsveç meselesinde yaşadığı başarısızlığı açıkladı. 'Türkiye hiçbir hedefine ulaşamadı'

İsveç’in NATO’ya üyeliği yolunda kalan son iki engelden olan birisi olan Türkiye, yaşanan onlarca tartışmalardan sonra, dün TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamayla üyeliğe yeşil ışık yaktı.

Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanılırken, 4 de çekimser oy kullanıldı.

Oylamada, AKP, MHP, CHP ve DEVA Partisi İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' derken; İYİ Parti, DEM Parti, Saadet Partisi ve Hüda-Par ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) oylamaya katılan vekiller ret oyu kullandı.

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine “evet” demesini eleştirdi.

Zentürk, bugün YouTube hesabından yaptığı açıklamalarında, Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin geçmişte İsveç’in terörle ilişkisi üzerine sarf ettiklerini sözlerini hatırlatarak, geride kalan süreçte “İsviçre değil ABD muhatap alınmalıydı” diye konuştu.

Türkiye’nin bir iddia ortaya koyduğunu belirten Zentürk, şunları söyledi:

"Türkiye dedi ki, bu Finlandiya ile İsveç benim altımı Oyan Amerikan desteğindeki PKK'nın bir numaralı savunucularıdır. Ben bu mesele çözülmeden ilk günden söyledim esas doğru olan da şuydu; PKK PYD stratejik ittifakı çerçevesiyle sadece İsveç ve Finlandiya ile değil ABD'nin de müzakere masasına çağrılması gerekiyordu. Türkiye'nin en büyük hatası bu süreçte sadece İsveç ve Finlandiya’yı muhatap almasıdır zaten” diye konuştu.