Türkiye'nin yanı başında yeni bir savaş başlayacak. Ortalık kan gölüne dönecek. Uzman isim açıkladı

Orta Doğu’da askeri gerginliklerin her geçen gün artmasının ardından bu gerginlik Asya bölgesine de sıçradı.

İran ve Pakistan arasında karşılıklı olarak düzenlenen saldırılarda bölgede tansiyon yükseldi.

Sosyal medya hesabından video paylaşımı yapan Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, İran ve Pakistan’a ilişkin dikkat çekici söylemlerde bulundu.

İRAN VE PAKİSTAN SALDIRILARININ PERDE ARKASI

İran’ın aynı anda Irak, Suriye ve Pakistan’a saldırmasının “büyük bir soru işareti olduğunu” belirten Zentürk, “Sistan ve Belucistan eyaletinde Ceyşu’l Adl adı verilen yani Adalet ordusu diye adlandırılan Sünni Beluci hareket aynı zamanda Pakistan Belucistan’ında da yerleşik bir hareket ve zaman zaman İran'a giriyorlar, eylem yapıyorlar ve çekiliyorlar. Nitekim geçtiğimiz ay yaptıkları bir eylemde Sistan Belucistan’da bir İran karakolunu bastılar ve 11 polisi öldürdüler sonra da Pakistan'a geçtiler.” ifadelerini kullandı.

İran’ın Pakisran’ı topraklarına girip kendisine dönük Sünni bölücü ayrılıkçı bir hareketi koruyup kollamakla suçladığını ifade eden Zentürk, bu çatışmaların bugün itibarıyla çatışmaya dönüştüğünü söyleyerek “Çünkü İran Pakistan'ın iki ayrı bölgesinde Adalet ordusu Sünni ayrılıkçı Adalet ordusu olduğu ileri sürülerek bir tür bombalama roketleme yaptı.” dedi.

“Bu bombalanan bölgelerde Adalet ordusunun kampları olduğu söyleniyor fakat Pakistan Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi ‘İran'ın Pakistan hava sahasını ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda iki masum çocuk öldü. Kuşkusuz bu saldırıların çok vahim sonuçları olacaktır. Pakistan ve İran arasında çok iyi işleyen iletişim kanalları mevcutken bu saldırının hiçbir bildirim yapılmadan tek taraflı kararla gerçekleşmiş olması endişe vericidir’” ifadelerini kullanan Zentürk, İran’ın Devrim Muhafızları ile saldırı düzenlediğini dile getirdi.

“PAKİSTAN ORDUSUNU KATLAR”

Nükleer bir güç olan Pakistan ordusunun İran’ı “katlayacağını” savunan Zentürk, İran medyasında ilk önce söz konusu saldırıların aktarıldığını ardından ise Pakistan’ın öfkesini görülmesi üzerine İran’da sessizlik başladığını ifade etti.

“İran'la Türkiye'nin yakın dostu ve stratejik müttefiki aynı zamanda Azerbaycan'ın da stratejik müttefiki Pakistan arasında çok ciddi bir askeri gerginlik yaşanıyor” diyen Zentürk, “Pakistan’ın bu saldırıyı asla unutmayacağını ve İran’ın başına büyük bir bela aldığını” vurguladı.

Bu gelişmelerin Türkiye’nin de teyakkuzda olacağı bir durum olduğunun altını çizen Zentürk, “İran'la Pakistan'ın daha geniş çaplı bir çatışmaya yönelmesi ister istemez Ankara'nın müdahalesini gerektirir.” dedi.