﻿Nerede Türk düşmanlığı orada Şebnem Fincancı

Elindeki silahı kundaktaki bebeğe bile doğrultmaktan çekinmeyen ancak her fırsatta insan haklarının arkasına saklanan PKK yine bir propaganda malzemesiyle kendini aklama çabası içine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde 2021 yılında Gare, Zap, Avaşin ve Metina bölgelerinde “uluslararası düzeyde yasaklanmış bombalar ve zehirli gazlar üreten kimyasal silahlar” kullandığı iddia edildi.

Peki iddiaya ilişkin görüntüler kimin tarafından servis edildi dersiniz?

Tabi ki PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı tarafından.

Ancak yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmadı!

Kimyasal silaha maruz kaldığı iddia edilen PKK’lıların görüntüleri, gülerek ve eğlenerek çektikleri ortaya çıktı. Yani öldüğü iddia edilen terörist yaşıyor ve gülücükler saçıyordu.

Diğer taraftan görüntülerde öldüğü iddia edilen PKK'lının hastalık nedeniyle öldüğü yine örgütün sosyal medya hesabından açıklandı. Yani ortaya attıkları yalanı kendileri ortaya çıkardı.

PKK aynı yalana 2015, 2016 yılında da sarılmış ve Güneydoğu’daki Hendek operasyonlarında da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilmiş ancak bu iddiayla yayınlanan görüntülerin standart patlayıcı mühimmat olduğu ortaya çıkmıştı.

Peki PKK’nın bu yalanına ait görüntülerin sahte olduğu ortaya çıkmasına rağmen bu yalana kim sahip çıktı dersiniz?

Hepinizin bildiği gibi Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı.

PKK’ya yakın Medya Haber TV’de görüntüleri daha öncede izlediğini belirten Fincancı, “Görüntüden belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış” ifadelerini kullanırken eylemin insanlığa karşı suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Evet, kimyasal silah kullanmak uluslararası sözleşmelerle yasaklanmış ve insanlığa karşı suçtur.

Peki siz kimi suçluyorsunuz kimyasal silah kullandı diye?

Çoluk çocuk demeden insanları katleden yaralı PKK’lıların bile yarasını saran, onu tedavi eden Mehmetçiği mi?

Terörden arındırdığı bölgelerde sivillere insani yardımda bulunan Mehmetçiği mi?

Düşmanın bile övünerek merhametinden bahsettiği Mehmetçiği mi?

Cephede kalan son yemeğini yavru sokak köpeğiyle paylaşan Mehmetçiği mi?

Bizim kim olduğumuz belli de peki sen kimsin Fincancı?

Birazda senin geçmişine bakalım istersen!

Uğur Mumcu'nun ağabeyine göre, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy gibi Türk aydınlarının suikastlarına ilişkin davada yargılanan sanıkları muayene etmeden sahte işkence raporu düzenleyen sen değil misin?

Ermeni soykırımını destekleyen sen değil misin Fincancı?

“Bir avuç kalmış Ermeni vatandaşın yaşadığı bir mahallede örneğin bir ilkokulun adının; Talat Paşa, caddenin; Ergenekon, sokağın; Türkbeyi olmasının utancıyla yaşıyorum” diyen sen değil misin Fincancı?

“Bu toprakların halklarının evlerinden yurtlarından sökülüp atılmasının her yıl bayram gibi kutlanabilir olmasının mahcubiyetini taşıyorum” diyen sen değil misin Fincancı?

Sen değil miydin FETÖ’nün Ergenekon kumpasında vatan sevdalıları aleyhine davaya müdahil olan?

Peki sen değil miydin PKK’nın yayın organı Özgür Gündem’e genel yayın yönetmenliği yapan?

Peki, HİÇ UTANMIYOR MUSUN

Bunca yaptığın Türk düşmanlığına rağmen adı Türk ile başlayan birliğin başkanlığını yapmaya?

Peki, HİÇ UTANMIYOR MU SENİ ORAYA SEÇEN HEKİMLER?

Peki sen Fincancı nerede Türk düşmanlığı orada yer alan sen

HİÇ UTANMIYOR MUSUN

Bu devletin ekmeğini yemeye, suyunu içmeye?

HİÇ UTANMIYOR MUSUN

Devletin sana sağladığı her türlü imkandan yararlanıp sonrada PKK’nın ve FETÖ’nün yalanlarına ortak olmaya HİÇ UTANMIYOR MUSUN?