Neredeyse şifa olmadığı hastalık yok. Mucize ot ortaya çıktı

Anis otu, sağlık açısından faydalı bir bitki olarak tercih edilmektedir. Bu bitkinin kendisi ve meyveleri, birçok hastalığın önlenmesi ve tedavisinde etkili olduğu söylenmektedir.

ANİS OTU NEDİR?

Anis otu, Asya kökenli bir bitkidir. Maydanozgiller ailesindendir ve yarım metreye kadar boylanabilir.

Yaprakları yuvarlak ve böbrek biçimindedir.

Çiçekleri beyaz renklidir ve meyveleri küçük boyuttadır.

Meyvelerinin içinde “Anethol” adlı bir madde bulunur.

Anis otu, kokulu ve acı bir tada sahiptir. Temmuz ve ağustos aylarında hasat edilir.

İŞTE MUCİZE FAYDALARI...

Sindirimi kolaylaştırır. İştah açar ve yemeklere karşı oluşan iğrenmeyi giderir.

Mide ve bağırsaklardaki gazı atar. İdrar söktürür. Kusma ve ishali durdurur.

Adet kanamalarının düzenli olmasına yardımcı olur.

Fakat, adet kanamaları ve hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Anne sütünü çoğaltır.

Sinirleri sakinleştirir. Migren ağrılarını azaltır. Beyin yorgunluğunu alır.

Uyku getirir. Kalbi güçlendirir.

Kan dolaşımını düzene sokar.

Cinsel isteği artırır. Astım, nefes darlığı ve bronşit gibi rahatsızlıkları hafifletir. Öksürüğü keser.

Yaşlılarda göğüs sarkmasını önler. Fazla miktarda alındığında uyuşukluk yapar.

NASIL KULLANILIR?

Anis otu, sapı, tohumu, meyvesi ve yaprağı ile değişik şekillerde değerlendirilebilen bir bitkidir.

Tohumlarından esansiyel yağ çıkarılabilir; tohum, sap ve yapraklarından anis otu çayı yapılabilir.

Ayrıca meyvesi, kuru ya da taze olarak yemeklere, salatalara, tatlılara ve hamur işlerine katılabilir.

Anis otu tohumları, baharat olarak öğütülebilir ya da çay olarak demlenebilir.

Her bitkide olduğu gibi, anis otu kullanmadan önce doktorunuza başvurmanız önemlidir.

Çünkü doktorunuz, sağlık durumunuzu değerlendirir ve eğer varsa ilaçlarınızla anis otunun etkileşimini kontrol eder.