Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti

"Bozkırın Tezenesi" olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş'ın çocukları Hüseyin, Döne ve Canan Ertaş, babalarıyla ilgili film çekilmesine tepki gösterdi. Babasının ölümünden kısa süre önce, hasta haldeyken kendisinden izin belgesi alındığını iddia eden Hüseyin Ertaş, 40 kiloya düşmüş ve kanserle mücadele eden bir insanın hastaneye yatmadan 6 gün önce evine noter götürüp imzasının alınmasının uygun olmadığını söyledi.

"SÖZLÜ VASİYETİ VAR"

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı'na katılmak üzere Kırşehir'e gelen Hüseyin, Döne ve Canan Ertaş belediyeye ait tesiste basın açıklamasında bulundu. Hüseyin Ertaş, babalarının filminin yapılmamasını vasiyet ettiğini, yazılı bir vasiyeti olmasa da sözlü olarak ailesine ve çocuklarına bunu söylediğini, bu nedenle filme karşı çıktıklarını belirtti.

“NE GÖRÜŞTÜM NE BİR PARA ALDIM”

Babasının istemediği bir filmin çekildiğini söyleyen Hüseyin Ertaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiç kimseden şimdiye kadar film için para istemedik. Hiç kimseyle görüşmedim. Çıkıyorlar televizyona, 'aile sizden para istedi mi?' diye soruluyor. O da cevap verirken 'o konulara girmeyelim' diyor. Yani arkadaş, istediyse istedi de istemediyse istemedi. Böyle yapıp bizi zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Efendim, açıkça söylüyorum. Ne görüştüm ne bir para aldım çünkü babamızın istemediği bir durum var, bize kalmış bir durum değil bu. Biz bunu nasıl satabiliriz? Böyle bir durum yok. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedik. Bunun da bilinmesini istiyorum."

3 FARKLI DAVA DEVAM EDİYOR

Ailenin avukatı Uğur Çapkın ise Neşet Ertaş'tan alındığı iddia edilen muvafakatnameler, adına yazılan kitap ve film çekimiyle ilgili devam eden 3 farklı davanın olduğunu belirterek, "O muvafakatnamelerle ilgili, fikri sınai haklarla ilgili davalar var. Hem kitap hem yapımcı hem kurduğu şirketlerle ilgili davalar devam ediyor. İnşallah yargı bu davalar neticelenmeden filmin oynatılmasına müsaade etmez" dedi.