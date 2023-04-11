Neslihan Atagül'ün yağmur altındaki dansı olay oldu. Sosyal medya yıkıldı

Netflix'te yayınlanan Aaahh Belinda filminin başrolünde Neslihan Atagül yer aldı. Filmin yıllar önce yayınlanan versiyonunda Müjde Ar ve Yılmaz Zafer oynamıştı.

Kimi izleyici filmin yeni versiyonunu çok beğenirken kimisi de eski Aaahh Belinda ile alakası olmadığını ifade etti.

Eşi Kadir Doğulu ile son olarak Gecenin Ucunda dizisinde oynayan ve istediği başarıyı elde edemeyen Neslihan Atagül'ün bu film ile yükselişe geçmesi bekleniyor.

Netflix güzel oyuncunun filmdeki dans sahnesini paylaştı. Neslihan Atagül'ün yağmur altında gösterdiği performans tam not aldı.