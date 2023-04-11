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Neslihan Atagül'ün yağmur altındaki dansı olay oldu. Sosyal medya yıkıldı

Müjde Ar'ın başrol oynadığı 'Aaahh Belinda' filmi yeni versiyonu ile Netflix'te yayınlandı. Başrolde bu kez Neslihan Atagül yer aldı. Güzel oyuncunun yağmur altındaki dansı olay oldu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 18:43
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Sosyal medya yıkıldı. Neslihan Atagül'ün yağmur altındaki dansı olay oldu

Neslihan Atagül'ün yağmur altındaki dansı olay oldu. Sosyal medya yıkıldı
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Netflix'te yayınlanan Aaahh Belinda filminin başrolünde Neslihan Atagül yer aldı. Filmin yıllar önce yayınlanan versiyonunda Müjde Ar ve Yılmaz Zafer oynamıştı.

Kimi izleyici filmin yeni versiyonunu  çok beğenirken kimisi de eski Aaahh Belinda ile alakası olmadığını ifade etti.

Eşi Kadir Doğulu ile son olarak Gecenin Ucunda dizisinde oynayan ve istediği başarıyı elde edemeyen Neslihan Atagül'ün bu film ile yükselişe geçmesi bekleniyor.

Netflix güzel oyuncunun filmdeki dans sahnesini paylaştı. Neslihan Atagül'ün yağmur altında gösterdiği performans tam not aldı.

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