Netanyahu Almanya’ya giderse tutuklanacak. Resmen açıkladılar

İsrail’in Gazze’deki saldırıları devam ederken Güney Afrika’nın açtığı soykırım davası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Buna göre, Netanyahu’nun yurt dışına çıkması durumunda tutuklanmasının önü açıldı.

Alınan karar sonrası özellikle Avrupa ülkelerinin ne yapacağı merak konusu oldu.

Almanya, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararına uyacaklarını belirterek Netanyahu’nun ülkelerine gelmesi durumunda tutuklayacaklarını açıkladı. Almanya Başkanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, kendisine sorulan soru üzerine "Elbette. Evet, biz kanunlara uyarız” şeklinde yanıt verdi.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman hükümetine UCM’nin girişimini reddetmesini istedi.