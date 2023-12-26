Netanyahu Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi. Flaş iddia

Kaynak: AA
Netanyahu Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi. Flaş iddia
İsrail basını, Netanyahu, Mossad Başkanı Barnea'nın Gazze'deki çatışmalarla ilgili güvenlik toplantılarına katılmasını en az iki kez engellediğini iddia etti.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın, Mossad Başkanı Barnea ile Gazze'deki İsrailli esirler için görüşme yapılmasını da engellediği ifade edildi.

İsrail basını daha önce de Barnea'nın yeni bir esir takası anlaşmasını müzakere etmek için Katar'a yapacağı ziyaretin Netanyahu tarafından engellendiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve özellikle esirlerle ilgili konularda siyaset ve güvenlik kurumlarında en üst düzeyde gerginliklerin yaşandığına ilişkin haberler İsrail basınında sıkça yer alıyor.

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