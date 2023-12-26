Netanyahu Gazze’de barış için 3 şartını açıkladı

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda binlerce insan hayatını kaybederken savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor.

Savaşın insani boyutları dram noktasına gelirken, özellikle Gazze’de yaşayanlar çok büyük zorluklar çekiyor. Savaşın bitirilmesine yönelik çağrılar devam ederken, İsrail Devlet Başkanı Netanyahu, barışın sağlanabilmesi için gerekli olan 3 ön şartını açıkladı.

Wall Street Journal’de kaleme aldığı yazısında Netanyahu, Hamas’ın yok edilmesini, Gazze’nin askerden arındırılmasını ve radikalizmden uzaklaşılmasını talep etti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, “Barış için üç ön şartımız” başlıklı yazısında İsrail’in isteklerini üç maddede sıraladı.

HAMAS ORTADAN KALDIRILMALI

İlk koşullarının Hamas’ın yok edilmesi olduğunu belirten Netanyahu, “Bu amaca ulaşmak için örgütün askeri kabiliyetleri ortadan kaldırılmalı ve Gazze üzerindeki siyasi hakimiyeti sona erdirilmeli. Hamas liderleri 7 Ekim katliamını tekrarlamaya yemin ettiler. Bu nedenle bu tür korkunç vahşetlerin tekrarlanmasını önleyecek tek orantılı yanıt onların yok edilmesi” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Hamas’ı yok ederken uluslararası hukuka uyarak hareket edeceğini söyleyen Netanyahu, “Bu özellikle zor bir durum çünkü Hamas’ın stratejisinin ayrılmaz bir parçası Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Hamas terör altyapısını evlerin, hastanelerin, camilerin, okulların ve diğer sivil alanların içine ve altına yerleştirerek Filistin halkını kasıtlı olarak riske atıyor” diye yazdı.

GAZZE ASKERDEN ARINDIRILMALI

İkinci şartlarının Gazze’nin askerden arındırılması olduğunu belirten Netanyahu şunları yazdı: ''İsrail, bölgenin bir daha asla kendisine saldırmak için bir üs olarak kullanılmamasını sağlamalı. Bunun için Gazze’nin çevresinde geçici bir güvenlik bölgesi oluşturulması ve Gazze ile Mısır arasındaki sınırda İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak ve bölgeye silah kaçakçılığını önleyecek bir denetim mekanizması kurulması gerekiyor.'' Filistin Yönetimi’nin Gazze’yi askerden arındıramayacağını da vurgulayan Netanyahu, İsrail’in gelecekte Gazze üzerindeki güvenlik sorumluluğunu sürdürmesi gerekeceğini'' ifade etti.

RADİKALİZMDEN UZAKLAŞILMALI

Üçüncü şartlarının da Gazze’de radikalizmin kaldırılması gerektiği olduğunu söyleyen Netanyahu yazısında, “Okullar çocuklara ölüm yerine yaşama değer vermeyi öğretmeli ve imamlar Yahudilerin öldürülmesi için vaaz vermeyi bırakmalıdır. Filistin sivil toplumunun, halkının terörizmi finanse etmek yerine terörizmle mücadeleyi desteklemesi için dönüştürülmesi gerek” dedi.