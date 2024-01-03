Türkiye’deki Mossad ajanları Suriye, Irak, Lübnan ve Filistinli çıktı

Milliyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul başta olmak üzere sekiz ilde uluslararası casusluk faaliyetlerini ortaya çıkarmak için “Köstebek” adlı bir operasyon yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu operasyon kapsamında, MOSSAD adına çalışan ve İsrail’in ilgilendiği kişi ve kuruluşlara yönelik istihbarat toplayan, bunları kaçırma ve ortadan kaldırma girişimlerinde bulunan 46 ajan belirlenerek takip edildi.

TURİST VİZESİYLE GELİP OTURUM İZNİ ALDILAR

Bu ajanların çoğunun Irak, Suriye, Lübnan ve Filistin vatandaşı olduğu ve Türkiye’ye turist vizesiyle girip mülk alarak oturum izni aldıkları tespit edildi. Ayrıca, bu ajanların hareketlerinin, İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet’in başındaki Ronen Bar’ın “Hamas üyelerini yurt dışında da olsa yakalayacağız” şeklindeki açıklamasından sonra arttığı görüldü.

8 İLDE 34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Paylaşılan bilgiler doğrultusunda, operasyon için karar verildiği öğrenildi. Sekiz ilde yapılan operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, bazılarının ise yurt dışına kaçtığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda paralar ve dijital materyaller ele geçirildi. Dijital materyallerden, şüphelilerin MOSSAD ile olan ilişkileri, çalışma yöntemleri ve hedeflerindeki kişiler hakkında bilgiler elde edilmeye çalışılıyor.

İŞ İLANI VEREREK ELEMAN BULUYORLAR

İsrail İstihbarat Servisi’nin, Türkiye’deki Filistinliler ve ailelerine karşı eylemler yapmak için eleman aradığı güvenlik kaynakları tarafından belirtildi.

İsrail istihbaratı, sosyal medya veya sohbet grupları aracılığıyla detay vermeksizin iş ilanları yayınlayarak kendilerine uygun elemanlar bulmaya çalışıyor. Bu ilanlara cevap veren kişiler, çeşitli görevler alarak son hedefe hazırlanıyor.

İsrail istihbaratı, ajan olarak yetiştirmeyi düşündükleri kişilerle ilk temasın ardından Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden yazılı olarak iletişim kuruyor. İsrail istihbaratı, elemanlarına ödeme yapmak için aracı veya canlı kurye kullanıyor. Kripto para veya havale sistemi ile paranın izi silinmeye çalışılıyor.

SOSYAL MEDYADAN İLAN YAYINLIYORLAR

İsrail istihbaratı, kurye olarak kullandığı kişileri de sosyal medyada yayınladığı ilanlarla seçiyor. Bu kişilere, para transferlerinin illegal bahis veya kumar parası olduğunu söyleyerek ikna ediyor. İsrail istihbaratı, elemanları aracılığıyla; bilgi toplama, hedeflerin fotoğraf veya video ile kaydedilmesi, takip, hedef araçlara GPS cihazı takma, darp, yaralama, soygun, kundaklama, tehdit ve şantaj gibi eylemlerin yanında, web sitesi kurma, internet haber gazetesi tasarlama, yalan haber yayma gibi dezenformasyon faaliyetleri de yürütüyor.

İsrail istihbaratı, ayrıca; hedeflerin IP adreslerini toplama, hedef bölgelerdeki kameraları hackleme, Türkiye’deki yabancı şahıslara ait veritabanı oluşturma gibi siber saldırılarda da bulunuyor.

MİT, daha önce de MOSSAD ile bağlantılı şahıslara operasyonlar gerçekleştirdi. İsrail İstihbarat Servisi’nin hedef aldığı yabancı şahıslara yönelik 2021’deki operasyon ve özel dedektifler ile taktik elemanlara yönelik 2022’deki operasyon sonucunda 58’i yabancı, 39’u Türk vatandaşı olmak üzere toplam 97 kişiye işlem yapıldı. Bunlardan 51’i tutuklandı. Bu kişilerin yargılanması devam ediyor.

İsrail istihbaratının verdiği görevleri yerine getirmek için yurt dışında düzenli olarak buluşan Selçuk Küçükkaya ve 16 kişilik şebekesi de Nisan 2023’te yakalandı.

İsrail istihbaratının, Malezya’da kaçırmaya çalıştığı Filistinli Mühendis Omer Al Belbaisy’e karşı Türkiye’de yaptığı girişimler de başarısız oldu.