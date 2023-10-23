Erdoğan HAMAS’tan Türkiye’yi terk etmelerini istedi

Editör: İsa Karaarslan

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. 3. tarafların ne yapacağı merak konusuyken Türkiye’nin konuyla ilgili tutumu da bekleniyor.

Orta Doğu analizleriyle tanınan Al Monitor sitesi de flaş bir iddia ortaya atarak, Erdoğan’ın HAMAS yetkililerinden Türkiye’yi terk etmelerini istediğini yazdı.

Al Monitor’da yer alan habere göre, Hamas'ın elinde bulunan yabancı rehinelerin serbest bırakılması için Ankara'ya arabuluculuk yapılması yönünde yapılan çağrılar, Erdoğan'a umduğu rolü oynama fırsatı verdi.

Haberde, Erdoğan’ın geçmişte İsrail’e karşı sert tutumu ve sözleri hatırlatılırken, bu sefer beklendiği gibi olmadığı ve HAMAS’ı memnun edecek desteğin Türkiye tarafından sağlanmadığı vurgulandı.

Ankara'daki Filistinli bir kaynak ise Al-Monitor'a Filistin tarafının yaşadığı hayal kırıklığını kabul ederek şunları söyledi: “HAMAS dahil Filistinli gruplar Türkiye'nin tutumundan memnun değildi. Açıklamaları yetersiz görülüyor. İsrail büyükelçisini bile Dışişleri Bakanlığı'na çağırmadılar.”

Dahası, HAMAS İsrail kasabalarına baskın yaptığı sırada İstanbul'da bulunan HAMAS'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, kendisini ve diğer HAMAS üyelerini "minnettarlık duası" ile secde ederken gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kibarca uzaklaştırıldı.

KİBARCA TÜRKİYE’Yİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Al-Monitor'a iki farklı kaynak, Haniyeh’in saldırı haberlerini televizyondan izlediğini söylerken, haberde, Ankara’nın, Haniye'nin yardımcısı Salih el Aruri'nin o gün El Cezire'ye yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu yazdı.

Arouri, HAMAS'ın İsrail'i hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya zorlayacak kadar İsrail askerini yakaladığını ve savaşmaya devam edeceğini söyleyerek övündü. İki kaynağa göre Ankara, grubun İsrailli sivilleri öldürmesinden sonra hâlâ HAMAS’ı koruyormuş gibi görünmek istemeyen Haniyeh ve beraberindekilerden kibarca Türkiye'yi terk etmelerini istedi.

Filistinli kaynağa göre Ankara'ya HAMAS'la ilişkileri kesmesi yönündeki baskı ise İsrail'den çok ABD'den geliyor.