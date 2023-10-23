Erdoğan HAMAS’tan Türkiye’yi terk etmelerini istedi

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar devam ederken Orta Doğu haberleriyle tanınan Al Monitor’de flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Erdoğan, HAMAS yetkililerinden Türkiye’yi terk etmelerini istedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan HAMAS’tan Türkiye’yi terk etmelerini istedi

Editör: İsa Karaarslan

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenirken tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. 3. tarafların ne yapacağı merak konusuyken Türkiye’nin konuyla ilgili tutumu da bekleniyor.

Orta Doğu analizleriyle tanınan Al Monitor sitesi de flaş bir iddia ortaya atarak, Erdoğan’ın HAMAS yetkililerinden Türkiye’yi terk etmelerini istediğini yazdı.

Al Monitor’da yer alan habere göre, Hamas'ın elinde bulunan yabancı rehinelerin serbest bırakılması için Ankara'ya arabuluculuk yapılması yönünde yapılan çağrılar, Erdoğan'a umduğu rolü oynama fırsatı verdi.

Haberde, Erdoğan’ın geçmişte İsrail’e karşı sert tutumu ve sözleri hatırlatılırken, bu sefer beklendiği gibi olmadığı ve HAMAS’ı memnun edecek desteğin Türkiye tarafından sağlanmadığı vurgulandı.

Ankara'daki Filistinli bir kaynak ise Al-Monitor'a Filistin tarafının yaşadığı hayal kırıklığını kabul ederek şunları söyledi: “HAMAS dahil Filistinli gruplar Türkiye'nin tutumundan memnun değildi. Açıklamaları yetersiz görülüyor. İsrail büyükelçisini bile Dışişleri Bakanlığı'na çağırmadılar.”

Dahası, HAMAS İsrail kasabalarına baskın yaptığı sırada İstanbul'da bulunan HAMAS'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh, kendisini ve diğer HAMAS üyelerini "minnettarlık duası" ile secde ederken gösteren görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kibarca uzaklaştırıldı.

KİBARCA TÜRKİYE’Yİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Al-Monitor'a iki farklı kaynak, Haniyeh’in saldırı haberlerini televizyondan izlediğini söylerken, haberde, Ankara’nın, Haniye'nin yardımcısı Salih el Aruri'nin o gün El Cezire'ye yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğunu yazdı.

Arouri, HAMAS'ın İsrail'i hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmaya zorlayacak kadar İsrail askerini yakaladığını ve savaşmaya devam edeceğini söyleyerek övündü. İki kaynağa göre Ankara, grubun İsrailli sivilleri öldürmesinden sonra hâlâ HAMAS’ı koruyormuş gibi görünmek istemeyen Haniyeh ve beraberindekilerden kibarca Türkiye'yi terk etmelerini istedi.

Filistinli kaynağa göre Ankara'ya HAMAS'la ilişkileri kesmesi yönündeki baskı ise İsrail'den çok ABD'den geliyor.

al-monitor.png

monitor2.png

İlgili Haberler
Ukraynalı kadın asker ağlayarak anlattı. İsrail-Hamas çatışmaları Ukrayna’yı unutturdu
İsrail’in gizli suikast timi ortaya çıktı. Ölüm listelerinde Hamas’ın üst düzey isimleri var
Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor"
Hamas-İsrail ile çatışmaların başladığı Nir Oz görüntülendi
Netenyahu’da şok açıklamalar, Hamas’ı yeni Naziler ve IŞİD olarak nitelendirdi
Netenyahu’da şok açıklamalar, Hamas’ı yeni Naziler ve IŞİD olarak nitelendirdi
Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 21 24 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
Depremci Prof. Şener Üşümezsoy iki dağın çöküp yarıldığı yerde açıkladı
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 26 Ekim Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 21 27 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray kavgasını ve aradaki büyük farkı açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Pulmoner rehabilitasyon nedir Sağlık
Pulmoner rehabilitasyon nedir
Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu Gündem
Arı 87 yaşındaki yaşlı adamın sonu oldu
İslam ülkelerinin İsrail’i nasıl perişan edeceği ortaya çıktı. Günün Caps’i geldi. Gündem
İslam ülkelerinin İsrail’i nasıl perişan edeceği ortaya çıktı. Günün Caps’i geldi.
Uzmanı konuştu: Canlıdan organ almak üzücü Sağlık
Uzmanı konuştu: Canlıdan organ almak üzücü
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü Gündem
Dünyanın en yaşlı köpeği Bobi, 31 yaşında öldü
Melisa çayı nasıl hazırlanır? MElisa otu nelere iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Melisa çayı nasıl hazırlanır? MElisa otu nelere iyi gelir?
İsrail'de anketten Netanyahu istifası çıktı Dünya
İsrail'de anketten Netanyahu istifası çıktı