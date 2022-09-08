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Fatih Terim'le ilgili bomba iddia: Bakın hangi takımın başına geçiyor

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Bodrum'daki evine çekilen teknik direktör Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:35
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 10:40
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Fatih Terim'e flaş teklif

Fatih Terim'le ilgili bomba iddia: Bakın hangi takımın başına geçiyor
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Galatasaray'da geçen sezon görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın yerine başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesine rağmen tekrar takımın başına geçememişti.

Terim de görevden ayrılmasının ardından Bodrum'daki evine çekilmiş, zaman zaman ağırladığı konuklarla gündeme gelmişti.

Ancak Fatih Terim'le ilgili ortaya yeni bir iddia atıldı ve futbol sahalarına tekrar döneceği ileri sürüldü.

Ajansspor'un haberine göre Mısır Milli Takımı, Fatih Terim'i göreve getirmek için harekete geçti.

Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı. Bu gelişmenin ardından Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrılmıştı.

Mısır Futbol Federasyonu yetkililerinin yeni teknik direktör olarak Fatih Terim ismi üzerinde birleştikleri bildirildi.

Terim'in bu teklife nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

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