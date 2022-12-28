Netflix ilk canlı yayın yapacağı tarihi açıkladı

Film ve dizilere ağırlık veren yayın platformu Netflix, ilk defa bir canlı yayın yapacağını açıklamıştı. Bu kararıyla dikkatleri üstüne çeken Netflix, resmi YouTube kanalı yayının yapılacağı kesin tarihi duyurdu.

Paylaşılan bilgilere göre Netflix, Chris Rock‘ın Chris Rock: Selective Outrage adındaki şovunu canlı olarak yayımlayacağını belirtti. Öyle ki bu yılın Mart ayında gerçekleşen Oscar Ödüllerinde sunucu olan ünlü komedyen, yaptığı espriden dolayı Will Smith‘in kendisine attığı tokatla sosyal medyada oldukça ses getirmişti.

Chris Rock: Selective Outrage, 5 Mart 2023 tarihinde saat 06.00’da küresel olarak canlı yayımlanacak.

“Altyazı olacak mı?” sorusunun cevabı ise Netflix tarafından yayınlanmadı.

Netflix’in komedi kategorisinden sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw‘in, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri. Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebileceği ve Netflix tarihinin bir parçası olacağı için çok heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve Chris’in bu meşaleyi taşıdığı için çok onur duyuyoruz.