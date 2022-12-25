Microsoft Netflix'i satın alacak mı

Disney, Warner Bros, Amazon ve Apple gibi büyük şirketler video akış hizmeti pazarına girince rekabet kızıştı.

Netflix sinema sektöründe büyük bir pazar payına sahip ancak son zamanlarda Netflix de zor günler geçiriyor.

MİCROSOFT NETFLİX'İ ALACAK MI

Reuters, Microsoft'un Netflix'i 190 milyar dolara satın almayı planladığını ve bunun şirketin en büyük satın alması olacağını belirtti.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, 2023'ün ilk yarısında yayın platformunu satın almak için görüşmeleri tamamlamak istediğini duyurdu.

Microsoft, 68,7 milyar dolara Activision Blizzard satın almasını tamamlamak istediğini duyurdu. Ancak birçok düzenleyici kurum, bu satın almayı inceleme altına aldığını belirtti.

Reuters, Netflix satın almasının, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ve Avrupa Birliği gibi düzenleyici kurumlardan geçmesinin daha kolay olacağını öne sürdü.

Çünkü her iki şirket, hem reklamcılık sektöründe ortak hareket ediyor, hem de Microsoft başkanı Brad Smith, Netflix'in yönetim kurulunda yer alıyor olarak tanımlandı.