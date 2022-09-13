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Netflix'e bir zam daha. Bu yıl başından beri üçüncü zam

Netflix, bu yılın başından beri uygulamaya üçüncü zammı yaptı. Yeni üyelik zammının oranı yüzde 42'ye yükseldi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:55
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Netflix'e zam yapıldı

Netflix'e bir zam daha. Bu yıl başından beri üçüncü zam
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Disney Plus'ın ülkemize giriş yapınca Netflix çok fazla abone kaybetti. Bu kaybın üzerine kalan kullanıcılarını uygulamada tutmak için indirim yapması beklenen Netflix beklenenin tersine yılın üçüncü zammını yaptı. Yıl sonuna kadar bu fiyatlar ile devam edecek olan Netflix'in yılın başında yeni fiyat listesi yayınlamasının beklendiği duyuruldu.

NETFLİX FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yılın ilk günlerinde Netflix paket fiyatları şu şekildeydi;

Temel paketin fiyatı 26,99 TL;

Standart paketin 40,99 TL;

Özel paket fiyatı 54,99 TL'ydi.

Nisanda gelen zam sonrası sırasıyla fiyatlar 37,99 TL, 57,99 TL ve 77,99 TL'ye çıkmıştı.

YENİ FİYATLAR

Bugün gelen yeni zamlar sonucu temel paket 45,99 TL, standart paket 69,99 TL ve özel paket 93,99 TL oldu.

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