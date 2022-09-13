Promosyonlara ocak zammı geliyor. Bakın kaç liraya çıkması bekleniyor

Emekli ve memur Temmuz zammı sonrası bankalar, emekli promosyon kampanyaları ile büyük yarışa girdi. Banka promosyonları teker teker güncellenirken, Eylül ayı için de ödenecek yeni rakamlar belli oldu. Maaşlara gelen yüzde 40'ın üzerinde zam sonrası emekli promosyonları 10 bin TL'ye dayandı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Ocak 2023'ü de hesap eden bankalar kesenin ağzını açtı. Öte yandan emekli maaşı taşıma işlemleri için dikkat edilmesi gerekenler var.

Odatv'de yer alan habere göre emekli promosyon kampanyaları Eylül ayı için de tüm hızıyla sürüyor. Belirlediği müşteri hedefine ulaşan bazı bankalar emekli promosyon ödemelerinde rakamı aşağı çekerken, bazıları ise artırdı. Senede 2 kez zam alan emekli zammı hesabı yapan bankalar Ocak 2023'ü de hesap ederek yeni promosyon kampanyaları yapabileceği ifade ediliyor.

OCAK 2023 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK

Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı ile milyonlarca kişinin geliri 2022 yılı enflasyon rakamları sonrası belirlenecek.

Bununla beraber Temmuz zammı sonrası 2022 yılı için ilk enflasyon beklentisi ve tahminleri geldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 70,60 OLDU

Merkez Bankası'nın 2022 yılı Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı ile sonuçlanırken, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70,60 gerçekleşti.

ANKETE GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ OCAK ZAMMI YÜZDE 19,84 OLACAK

TCMB'nin bu verilerine göre 6 aylık enflasyon oranı ise yüzde 19,84 olarak hesaplandı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emekli Ocak zammı yüzde 19,84 olacak ve maaşlardaki yıllık artış yüzde 70'in üzerine çıkacak.

YENİ EMEKLİ ZAMMI İÇİN HESAP YAPAN BANKALAR KESENİN AĞZINI AÇTI

Emekli zammındaki bu büyük artışı hesap eden bankalar, emekli promosyonları yarışında kesenin ağzını açtı.

SSK VE BAĞ-KUR TABAN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK

2022 yılının ikinci yarısında beklentilere göre yüzde 19,84 oranında bir enflasyon gelmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da 19,84 olacak ve taban maaşlar aşağıdaki gibi şekillenecek:

ÖDEME - MEVCUT MAAŞ (TL) - ZAMLI %19,84 - ZAMLI %21,1

SSK (2000 öncesi) - 4.687 - 5.617 - 5.676

SSK (2000 sonrası) - 2.906 - 3.483 - 3.519

Bağ-Kur (Esnaf) - 4.197 - 5.030 - 5.083

Bağ-Kur (Tarım) - 3.335 - 3.997 - 4.039

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK

Erdoğan sosyal refah düzenlemesi ile en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Emekli Temmuz zammı döneminde de benzer bir durum söz konusu oldu. En düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarıldı.

Ocak zammı döneminde de benzer şekilde en düşük emekli maaşı için artış söz konusu olabilir. Burada 4.500 TL rakamı öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur Ocak 2023 zammı dönemi için kesin bir şey var ki; hiç bir şekilde enflasyon altında bir zam söz konusu olmayacak.

EMEKLİ PROMOSYONU EK ÖDEMELERLE 10 BİN TL'Yİ BULUYOR

Yüzde 42,35 Temmuz maaş zammı ve Ocak 2023 zammını hesap eden özel

bankalarda emekli maaşı taşıma işlemi sonrası promosyon 8.000 TL'nin üzerine çıkarken aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ödeme yapılıyor.

Yeni emekli müşterisi getirilmesi

Otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi

Özel bankaların ürünlerin kullanılması

Kredi kartı çıkarılması

Bu ek ödemelerle emekli promosyonu 10 bin TL'yi buluyor.