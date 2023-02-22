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Netflix'in en çok izlenen filmleri belli oldu

Netflix her hafta en çok izlenen yapımlarının listesini paylaşıyor. Netflix'te bu haftanın en çok izlenen filmi ise Your Place or Mine oldu.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 08:51
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Netflix'in en çok izlenen filmi Your Place or Mine oldu

Netflix'in en çok izlenen filmleri belli oldu
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Dizi film izleme platformu olan Netflix kullanıcı deneyimini artırmak için her hafta en çok izlenen yapımlarının listesini paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 13 Şubat – 19 Şubat tarihleri aralığında en çok izlenen filmleri paylaşan platformda dengeler değişti.

Bir hafta boyunca evlerini değiştirmeleriyle hayatları değişen iki insanı konu alan Your Place or Mine, Netflix’te en çok izlenen film oldu. Söz konusu yapım, toplamda 53 milyon 810 bin saat izlendi. Ayrıca 2 haftadır Top10 listesinde yer aldı.

Listenin ikinci sırasında ise ilk defa Top10’a adını yazdıran 2 Guns bulunuyor. İki rakip büroda çalışan 2 ajanın başından geçenleri konu alan film, toplamda 12 milyon 460 bin saat izlendi. Öte yandan The Woman King ise üçüncü sıraya girmeyi başardı.

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