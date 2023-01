Netflix en çok izlenen dizileri açıkladı

Netflix'te 9 Ocak – 15 Ocak tarihleri aralığında en çok izlenen diziler paylaşıldı. Ginny & Georgia adlı dizinin ilk iki sezonu en çok izlenen yapım olarak ortaya çıktı.

İŞTE EN ÇOK İZLENEN DİZİLER

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; ilk üçteki yapım globalde Ginny & Georgia iki sezonuyla ilk iki sırayı alırken üçüncü sırayı ise Wednesday adlı dizinin birinci sezonu aldı.

Türkiye'de ise en çok izlenen yapımların ilk üçünde ilginç bir sıralama gerçekleşti. İlk sırayı The Pale Blue Eye (Solgun Mavi Gözler) alırken, ikinci sırada Laal Singh Chaddha yer aldı. Üçüncü sırada ise Tears of the Sun (Güneşin Gözyaşları) yer aldı.