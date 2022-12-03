Ali Koç'tan flaş açıklama: Sayın Çebi de kendi çapında haklı

Kulüpler Birliği Vakfı, Kuruçeşme Divan Otel'de, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili, kulüplerin uzman kadrolarının da katılım sağladığı bir çalıştay yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, kulüpler tarafındaki tüm paydaşların katıldığı verimli bir çalıştay gerçekleştiğini ve neredeyse katılan herkesin yabancı oyuncu kuralının nasıl, ne şekilde olması gerektiğiyle ilgili görüş bildirdiğini belirterek, "Çalıştayı 2 gün yaptık. Güzel sonuçlar, enteresan fikirler var ama esas amacımız, artık önümüzü görebilir istikrarlı bir modelin, model ne olacaksa olsun, hazırlanıp, açıklanıp ve en az 5 yıl boyunca devam etmesi." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyada en çok yabancı oyuncu kuralını değiştiren ülke olduğu ve kuralın son 18 yılda 10 kere değiştiğine vurgu yapan Koç, "Bu değişiklik kararlarının altında bir mantık da yok. Başarıya paralel mi? Baktığımız zaman, ne kulüplerin Avrupa sıralaması, ne de ülkemizin FIFA'daki sıralamasıyla korelasyon var. Bir tema, o da 14 yabancıya geçtikten sonra Avrupa'ya katılan Türk takımlarında çeşitlilik olduğu. Akhisar, Sivas, Konya ve diğer takımlar. Tesadüf mü, bunun neticesi mi veri yok elimizde bunu söyleyecek kadar." ifadelerini kullandı.

Kulüpler olarak federasyonla beraber bu işin adını koyacaklarını ve önce kendi aralarında bir planlama gerçekleştirdiklerini aktaran Koç, "Büyük resme baktığım zaman, yabancı sayısı 10 yıllık futbol stratejilerinin parçalarından bir tanesidir. Federasyon çok kısa sürede doğru işlere imza atıyor. 10 yıllık futbol stratejisini çıkarmak bunlardan bir tanesi. Anlaştıkları bir şirketle yapıyorlar. Bu şirket başka ülkelerde de yapmış bunu geçmişte." şeklinde konuştu.

Ali Koç, strateji doğrultusunda 10 yıllık çalışmanın önemli ayaklarından birisinin de yabancı oyuncu kuralı olacağını ve bunun adını koyacaklarını da dile getirerek, şöyle devam etti:

"Federasyonun amacı bunu şubatta bitirmek. Bazı kulüpler, 'bunu yetiştirebilir miyiz' diye bakıyor ama zor, kolay değil. Önümüzdeki aralık ayı transfer sezonu var çünkü. Ne zaman nasıl değişeceğimizi hep son dakikaya bırakıyoruz ve bu da planlama stratejisini son derece düşürüyor, maliyetleri arttırıyor. Yerli oyuncuların maliyetleri de arttı son dönemde. Kadro planlaması yapacaksak önümüzü 5 sezon görmek istiyoruz, çalıştayın amacı budur. Sayın Ahmet Nur Çebi buna benzer şeyler söyledi. Bu çalıştayı, katılımı çok önemli buluyorum. Federasyonumuzun pek çok konuda bizimle çalışma arzusunu son derece motive edici buluyorum. Türkiye'de son birkaç federasyon futbolu geriletmiştir. Mevcut federasyon, kulüplerin sorunları, çıkarları, ticari konuları hakkında elinden geleni yapıyor, destek veriyor. Her konuda arzu ettiğimiz sonuca ulaşamayabiliriz, hiç olmazsa bizimle beraber çalışan federasyon var."

Yabancı sayısıyla ilgili net bir karar verilmediğini ve bugüne kadar hep sayının konuşulduğunu, niteliğin konuşulmadığını söyleyen Koç, "Yeni dönemde niteliklerin de göze alınması gündeme geldi. Bazı kulüpler diyor ki, 'ne yerli ne yabancı, herkes kendi bütçesine göre yapsın.' Çoğunluk öbür istikamette; nitelik olsun, milli takım oynama kriterleri gibi. Ama herkesin istisnasız hemfikir olduğu bir konu var; ne olacaksa olsun ama artı (+) konusu olmasın. Artı, hocalarımızı özellikle çok çok yoruyor maç esnalarında. Sayı inecekse kademeli inmesi, herkesin kendini ona göre programlayabilip yatırımlarını ona göre planlaması için kademeli şekilde, belli bir süre içinde olması gerektiği bu konulardan bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda milli takıma oyuncu vermek ve Türk oyuncu oynatanlara teşvik primi ödenmesi gibi konuların da konuşulduğunu aktaran Koç, "Daha bu ilk. Birkaç toplantı daha yapacağız. Sonra federasyon ile yapacağımız toplantıyla çok kısa zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 5 yıllık yabancı oyuncu kuralını değiştirip önümüzdeki sezondan itibaren uygulamaya sokacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa'daki en yaşlı ve gençlere en az süre tanıyan liglerden biri olduğuna dikkati çeken Ali Koç, şöyle devam etti:

"Yabancı sınırının olmadığı ülkelere baktığınız zaman hepsi ilk 10 başarılı ülke çıkıyor. Biz iyi oyuncu bulmakta sınıfta kalıyoruz Türkiye olarak. Doğru seçim üzerinde çok konuşuldu. 'Transferde son kontrat bize geliyor, altyapıda yerli yabancı ayrımı olmasın' dendi, bazı ülkeler örnek verildi. Yerlilerin kalitesi arttıkça o ligin kalitesinin arttığı Avrupa'da istatistiklerle gösterildi. Yabancı oyuncuların kalitesinin yüksek olmasıyla yerli ligin kalitesinin arttığı gösterildi. Altyapı evet, ama bunun yabancı sınırlamakla olmadığına vakıf olundu. Birkaç kulübümüz, 'altyapıdan gelen gençleri nerede oynatacağım' diyor. Rezerv lig yaptık, kaldırdık. Önümüzdeki sezon özellikle konulardan bir tanesi şu olmalı; isteyen takımlar 2 ve 3. liglerden kulüp alabilmeleri lazım. Portekiz örneği kullanıldı. Alt liglerdeki takımlar için de bu, sıkıntı yaratmamalı ama oyuncu gelişimi için çok önemli. Türki cumhuriyetlerinden oyuncuların yabancı sayılmaması gündeme geldi. 'Orada da sayılmasın' denildi. Bu gibi konularda doğru istikamette, çok faydalı bir toplantı yaptık. Futbolun esas paydaşların karar süreçlerine yeterince sokmuyoruz ama bu toplantı onlardan biri oldu."

Ali Koç, planın adının ne olursa olsun doğru olması ve uzun bir süreci kapsaması gerektiğini de belirterek, "Öyle bir plan yaparsın ki 8+3 devam eder ama bugün yaptığın planla 3-4 sezonun planlamasını yapmış olursun. Göz ardı etmemek lazım; uzun kontratlar var. Her açıdan baktığınız zaman Türkiye'de mecburiyet getirilince maliyet artıyor. Doğru denge olmalı." ifadesini kullandı.

Gelecek yıldan itibaren Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin söylediği gibi yabancı oyuncu sayısının 7+4 olarak da söylenebileceğini, bunda bir sıkıntı görmediklerini aktaran Ali Koç, şunları kaydetti:

"Zaten şu anki plan bu. Sayın Çebi, 'ben plan yapamıyorum kural değiştikçe' diyor. Kendi çapında haklı. Haksız kimse de yok. Ama en önemli şey artık sürprizlerle karşılaşmayalım, önümüzü görelim. Temmuz ayının ortasında bize söylendi mesela, transfer başlıyordu. Kısacası, inşallah federasyon muvaffak olur. Burada 5. sezonumdayım. İlk toplantıya katıldığım zaman, 'federasyona yazdığımız yazılara cevap alamıyoruz' diye şikayet ediliyordu. Bugün federasyon kulüplerle beraber. Son dönemlerde Türk futbolu bırakın yerinde durmayı, ilerlemeyi, geriye gitmiştir. Yapılacak çok iş var. Konular yıllardır birikiyor. Yavaş yavaş çözüp futbolu hak ettiği yere getirmeliyiz diye düşünüyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Biz dünya kupasında yokuz. Tribünde Türk taraftarı gördüğümüz zaman sevinir hale geldik. Mayıs ayından önce bilmek zorundayız. 'Önümüzdeki sezon yabancı kuralı ne olacak' diye söyledik. Şubattan önce de bitebilir. Bitebileceği bize söylendi."