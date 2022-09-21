AKP’li eski belediye başkanı Rasim Arı neden istifa ettiğini bir yıl sonra açıkladı. Baskılar nedeniyle istifa ettiği öne sürülmüştü

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan geçen yıl baskılar nedeniyle istifa ettiği iddia edilen Rasim Arı sert açıklamalarda bulundu.

İstifası sonrası konuşan Arı, "Detaya girmek istemiyorum, bir gün mutlaka anlatırım" demişti.

Sosyal medya hesabından ses getirecek açıklamalar yapan Arı, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Sustuk diye korktuk zannediniz sanırım…! SUSTUK DİYE KORKTUK ZANNETTİYSENİZ KAHPELİKLERE SUSMAK ERDEMLİKTİR ONDAN SUSTUK. Sizin düşmanlığınız adaylığımdan önce başladı.

1-Adaylığım öncesinde benimle fotoğraf çekilen esnafı emekçiyi tehdit ettiniz.

2-Şehrin baronları seni istemiyor diye aracı gönderdiniz...

3-Adaylığım açıklandıktan sonra Ankara’da engel olmak için kamp kurup her türlü numarayı yaptınız.

4-Seçim sürecinde türlü türlü kahpelik yaptınız.

5-Seçimi kazandıktan sonra da kuytu köşelerde her türlü kahpeliği yaptınız .

6-Ankara’daki ağa babalarınıza defalarca gidip tekerinize çomak soktuğum için şikayetler de bulundunuz.

7-Dava adamlığı kılıfına büründünüz, şov yapıyor diye sürekli şikayet ettiniz.

8-Hemşehrilerimiz ile gönül bağı kurmamızı kabullenemediniz.

9-Ankara’da aylarca kamp kurup sürekli kötülemekten geri durmadınız.

10-Bunu da yapmazlar dediğimiz ne var ise yaptınız.

11- Başkan yardımcısı ile ilişkileri var diyecek kadar alçaklaştınız.

12- Küçük bir çocuğu taciz etmiş diyecek kadar bile kahpeleştiniz

13-Şahsımla alakalı paylaşım yapan, beğeni yapan teşkilat mensuplarını tehdit ettiniz

14-Fotoğraf çekinen kamu personellerini tehdit ettiniz

15- Paylaşımlarımı beğenen insanları aradınız tehdit ettiniz.

16-Ekonomik durumumu bildiğiniz halde çok para götürmüş dediniz.

17-Milletle kucaklaşamadınız,biz kucaklaştık nerden geliyor bu yoğurdun bolluğu diye küçük aklınız ile imada bulundunuz.

18- Cafe köşelerinde hele biraz koştursun zamanı gelince ipini çekeriz dediniz.

19-Milletin emaneti olan kamu kurumunu sahte hesap merkezi haline getirdiniz.

20-Paralı adamlar üzerinden algı yaptırdınız(hepsi belgeli).

21-Şimdi bu yapılan kahpeliklerin hepsine SUSTUK. Hizmet etmek için, kahpelerin seviyesine düşmemek için SUSTUK…

22-Ama unutmayın! Korkuları olmayan çekineceği herhangi bir şeyi olmayan bir adamı korkutamazsınız.

23-Rakip gibi davranın dedik siz rakipliği beceremediniz. Şahsımız ile ilgili kahpeliklere sustuk ve bundan sonrada susar kulak asmayız. Lakin BEYTÜLMAL konusunda (DEFOLARINIZA RAĞMEN) birde bizi suçlama hadsizliğinde bulunur iseniz Allah’tan başka kimse bizi SUSTURAMAZ.

24-Makam, mevki, rütbe, unvan; bunların hepsi cekettir. Zamanı gelince ceketimizi asar gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır ve öldüğümüzde sadece bedenimizi götürebiliriz bu dünyadan.

25-Bir makam için girmediğiniz kılık yapmadığınız kahpelik kalmadı.

26-Sizin bir hesabınız var ise Allah’ında bir hesabı var ben sussam eşim susmaz o sussa evlatlarım susmaz onlar sussa bu ŞEHİR SUSMAZ.

27-Şimdi elinizden geleni ardınıza koymayın. Birilerinin yanında pişmiş ağabeyiniz komplo işlerini çok iyi bilir şimdi gidin ona. Şu şehirliden bu şehirliden değil Nevşehir’liden emir alacağız.