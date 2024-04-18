New York Borsası karışık kapanışla üst üste beşinci gün düşüş yaşadı

Nasdaq endeksi ise yüzde 0,52 düşüşle 15.601,50 puana indi.

Borsada yatırımcılar, açıklanan veriler ve şirket bilançolarından ekonominin gidişatına dair ipuçları ararken, piyasalar karışık bir seyir izledi.

EKONOMİK GÖSTERGELER KARIŞIK

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda 15,5'e çıkarken, Nisan 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeks, sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya göre değişim göstermeyerek 212 bin olurken, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI DÜŞTÜ

Ülkede ikinci el konut satışları da martta yüzde 4,3 azalışla beklentilerin altına düştü.

ANALİSTLER FED'İN GELECEK ADIMLARINI MERAK EDİYOR

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

FED YETKİLİLERİ FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA FARKLI GÖRÜŞLERDE

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams, faiz indirimi konusunda acil ihtiyaç olduğunu düşünmediğini, faiz indirimlerinin ekonomik aktiviteye göre belirleneceğini dile getirdi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun hedefe beklediğinden daha yavaş döneceğini belirterek, faiz indirimleri konusunda acele içinde olmadığını ifade etti.

TSMC HİSSELERİ ÇIKMASINA RAĞMEN DÜŞTÜ

Kurumsal tarafta, bugün bilançosunu yayımlayan Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'nin kar ve geliri tahminlerin üzerine çıktı. Şirketin hisseleri, yapay zeka uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere yönelik güçlü talep nedeniyle ilk çeyrekteki gelir ve karında artışlar bildirmesine rağmen yüzde 5'e yakın değer kaybetti.