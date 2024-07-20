New York borsasında kapanış verileri açıklandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 370 puanın üzerinde kayıp yaşayarak yüzde 0,93 azalışla 40.287,53 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,65 azalarak 5.508,37 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,78 düşüşle 17.732,65 puana geriledi.

Jeopolitik risklerin artması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının yanı sıra dünya genelinde yaşanan yazılım sorunları pay piyasalarını olumsuz etkiledi. Dünya genelinde birçok sektörü etkileyen yazılım sorununun, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti sunan CrowdStrike'tan kaynaklandığı ve özellikle hava yolları gibi çeşitli sektörlerde aksamalara yol açtığı belirtildi.

Bu gelişmeler sonucunda CrowdStrike hisseleri yüzde 11,1, Microsoft hisseleri ise yüzde 0,7 değer kaybetti. CrowdStrike CEO'su George Kurtz, X platformunda yaptığı açıklamada, sorunun bir güvenlik olayı veya siber saldırı olmadığını belirtti. Microsoft 365 de sorunun kaynağının düzeltildiğini duyurdu.

ABD'de bilanço sezonunun yoğunlaşması da piyasaların odağında yer aldı. Netflix'in, yılın ikinci çeyreğinde gelir, kar ve abone sayısında artış yaşamasına rağmen, üçüncü çeyrek beklentilerinin düşük kalması nedeniyle hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikası konusundaki açıklamaları yakından takip edildi.