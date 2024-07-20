Yeni Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yönetmelik, kooperatiflere sağlanacak mali desteklerin detaylarını içeriyor. Buna göre, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek olan 1, 2 ve 3. sıradaki illerdeki kooperatif projelerinin belirli bir yüzdesi, 4, 5 ve 6. sıradaki illerdeki projelerin ise farklı bir oranı hibe olarak karşılanacak.

Kadınların en az yarısını ortak olarak barındıran kooperatifler için ise bu oran, Bakanlık tarafından belirlenecek bir miktarı bulacak. Ayrıca, hibe desteği alan kooperatiflerin, desteklenen proje için beş yıl boyunca yeniden başvuru yapamayacağı belirtiliyor. Öte yandan, doğal afet gibi olağanüstü durumlarda, hibe sözleşmelerinin İl Müdürlükleri tarafından, Bakanlık onayı ile değiştirilebileceği, askıya alınabileceği ya da iptal edilebileceği ifade ediliyor.