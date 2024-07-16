23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı

Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Bir süredir düşüş trendinde olan Türk Lirası mevduat faizleri, artık artış eğiliminde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi.
28 Haziran'da 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 iken, 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak kaydedildi.
Peki 550 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankaların sunduğu faiz oranlarında son durum ne? İşte 550 bin liranın banka banka 32 günlük getirisi...
TEB
Faiz Oranı: %53Net Kazanç: 23.574,86 TLVade Sonu Tutar: 573.574,86 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %52
Net Kazanç: 23.130,05 TL
Vade Sonu Tutar: 573.130,05 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %51
Net Kazanç: 22.685,25 TL
Vade Sonu Tutar: 572.685,25 TL
NKOLAY
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 21.795,63 TL
Vade Sonu Tutar: 571.795,63 TL
DENİZBANK & AKBANK
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 21.350,82 TL
Vade Sonu Tutar: 571.350,82 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 20.906,01 TL
Vade Sonu Tutar: 570.906,01 TL
ENPARA & YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 20.461,2 TL
Vade Sonu Tutar: 570.461,2 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 19.571,58 TL
Vade Sonu Tutar: 569.571,58 TL