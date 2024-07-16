23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı

23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı
Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizlerindeki artışın ardından vatandaşlar yastık altındaki birikimlerini bankalara yatırmaya başladı. 550 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi de netleşti. İşte ayrıntılar...

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 1

Mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti. Bir süredir düşüş trendinde olan Türk Lirası mevduat faizleri, artık artış eğiliminde.

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, mevduat faizlerindeki düşüş sona erdi.

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 3

28 Haziran'da 1-3 ay vadeli ortalama bileşik TL mevduat faizi %59,2 iken, 5 Temmuz haftasında bu oran %59,5 olarak kaydedildi.

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 4

Peki 550 bin liranın 32 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankaların sunduğu faiz oranlarında son durum ne? İşte 550 bin liranın banka banka 32 günlük getirisi...

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 5

TEB

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 23.574,86 TL
Vade Sonu Tutar: 573.574,86 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 6

ING BANK

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 23.130,05 TL

Vade Sonu Tutar: 573.130,05 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 7

ON PLUS

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 22.685,25 TL

Vade Sonu Tutar: 572.685,25 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 8

NKOLAY

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 21.795,63 TL

Vade Sonu Tutar: 571.795,63 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 9

DENİZBANK & AKBANK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 21.350,82 TL

Vade Sonu Tutar: 571.350,82 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 10

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 20.906,01 TL

Vade Sonu Tutar: 570.906,01 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 11

ENPARA & YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 20.461,2 TL

Vade Sonu Tutar: 570.461,2 TL

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23 bin lira getirisi var. Kenarda parası olan yaşadı 12

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 19.571,58 TL

Vade Sonu Tutar: 569.571,58 TL

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