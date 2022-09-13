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Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ film çekimi için Amerika'da. New York sokaklarından ilk kareler geldi

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra çektiği sinema filminin Amerika çekimleri başladı. İkilinin New York sokaklarından ilk kareleri geldi.

Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 06:43
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 08:54
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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u Hilal Saral’ın yönettiği efsane dizi Aşk-ı Memnu’nun ardından 12 yıl sonra buluşturan aşk filminin çekimleri devam ediyor.

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Filmin çekimleri için New York'ta olan ikiliden gelen yeni fotoğraflar görenlerin duygulanmasına neden oldu.

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Birbirlerine oldukça yakıştırılan çiftin yıllar geçmesine rağmen hala bu kadar genç kalması sevenlerinin hayran kalmasına neden oldu.

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OGM Pictures’ın patronu Onur Güvenatam’ın imza attığı filmin yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık oturuyor.

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Filmi “Zeytin Ağacı”nı yazan Nuran Evren Şit kaleme aldı.

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Last Call For İstanbul (İstanbul İçin Son Çağrı) kod adlı filmde New York çekimleri başladı.

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Filmde Beren Saat Serin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Mehmet karakterine hayat veriyor.

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Filmde Serin ve Mehmet’in yolu New York’a düşüyor.

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Hikâyede bir çiftin geçmişleriyle hesaplaşmaları etkileyici sahnelerle anlatılıyor.

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İşte merakla beklenen projeden ilk kareler...

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