Umut Kurt ve Melisa İnci hayatlarını birleştirdi

'Beynelmilel' filmi ve 'Hatırla Sevgili' dizisiyle hafızalara kazınan ve 'Kusursuz Kiracı' ile ekrana dönen oyuncu Umut Kurt (41), sanat yönetmeni Melisa İnci ile nikah masasına oturdu.

İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Umut Kurt ile Melisa İnci'nin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Çifte hayranları da tebrik mesajları yağdırdı.

Kurt, geçen yıl sevgilisinin önünde diz çöküp, romantik bir evlenme teklifinde bulunmuştu. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.

Kurt, sevgilisine, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" diye seslenmişti.



