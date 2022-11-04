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Pembe elbise pembe ayakkabı giyince olay oldular

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine pembe renkteki kombinleriyle damga vurdu. Pembe elbise ve pembe ayakkabı giyen çift, tarzlarıyla da sosyal medyayı ikiye böldü.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 13:23
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Beren Saat ve Kenan Doğulu pembe giydi! Sosyal medya ikiye bölündü

Pembe elbise pembe ayakkabı giyince olay oldular
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Netflix, Türkiye’deki altıncı yılını geride bırakırken bugüne kadar  imza attığı yapımları ve yeni sezonda yer alacak içeriklerini görkemli bir geceyle kutladı. Yeni filmi Netflix'te yayınlanacak olan Beren Saat ile Kenan Doğulu da geceye kıyafetleriyle damga vurdu. 

2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti. Saat, pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih ederken Doğulu da pembe ayakkabı, sweatshirt ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi. Geceye el ele gelen ikili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada meme kanserine farkındalık haftasına hatırlatma yaptı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çiftin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım ikilinin kombinini çok beğenirken bir kısım da hiç beğenmedi. Saat ve Doğulu'nun kombini için "Para verseler giymem" ve "Gözlerim kanadı" yorumları yapıldı.
 

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