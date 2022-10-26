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Kıvanç ve Burak Ortadoğu’da Brad Pitt’ten daha meşhur

Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San, İstanbul'da büyük bir film platosu kurduklarını belirterek "Burak Özçivit ve Kıvanç Tatlıtuğ, Ortadoğu'da Brad Pitt'ten daha meşhur" dedi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 11:47
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Ünlü organizatör Ahmet San: Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit Ortadoğu'da Brad Pitt'ten daha meşhur

Kıvanç ve Burak Ortadoğu’da Brad Pitt’ten daha meşhur
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Ünlü organizatör ve yapımcı Ahmet San, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere yansıdı. 

Ortak firmaları ile İstanbul Büyükçekmece'de büyük bir plato kurduklarını ve yakında hizmete açacaklarını söyleyen Ahmet San, "Hollywood yapımlarının bazıları artık burada çekilecek, yerli ve yabancı sinema filmlerinin çekileceği büyük bir plato kurduk. Türkiye bu konuda cazibe merkezi olmaya aday bir ülke" dedi. 

Yurtdışında yaşanan ekonomik zorlukların Türkiye'ye yarayacağını ve İstanbul'da film çekmenin yabancı yapım firmaları için daha ucuz olacağını söyleyen Ahmet San, müzik sektöründen koptuğunu ve artık sinema da faaliyet göstereceğini söyledi.

"BURAK VE KIVANÇ, BRAD PİTT'TEN DAHA MEŞHUR"

Türk oyuncularından ümitli olduğunu fakat şarkıcılardan ümidi kestiğini söyleyen Ahmet San, "Türk oyunculardan Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Özçivit, Ortadoğu'da Brad Pitt'ten daha meşhur. Aynı açıklamayı şarkıcılar için yapamıyorum, şarkıcılarımız daha yerel ve içe kapanık" dedi.

"YENİ ŞARKICILARIN HİÇBİRİNİ BEĞENMİYORUM"

Hiçbir şarkıcının yerellikten sıyrılamadığını biraz Tarkan'ın girişimde bulunduğunu söyleyen Ahmet San, "Yeni şarkıcıların hiçbirini beğenmiyorum, müzikalite adına bir değerde eser verdiklerine inanmıyor ve onları dinlemiyorum" dedi. 

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