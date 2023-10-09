New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde Filistin destekçileri ile İsrail destekçileri düzenledikleri protestolar ile karşı karşıya geldi.

KAYNAK: İHA
New York’ta Filistin ve İsrail destekçileri karşı karşıya geldi

ABD’nin New York kentinde bulunan Times Meydan’ında Filistin ve İsrail yanlısı karşıt protestolar düzenlendi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını destekleyerek, "İntifadayı küreselleştirin", "Yerleşimci Siyonist devleti parçalayın" ve “Özgür Filistin” sloganları attı.

Ellerinde İsrail bayrakları bulunan göstericiler ise, “Utanç” ve “Katiller” sloganları atarak, Filistin destekçilerine tepki gösterdi.

İki grupta birbirine fiziksel temasta bulunmazken, New York polisinin bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

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