İsrail harekatına karşı HAMAS'ın planı ortaya çıktı

HAMAS’ın İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksu Tufanı’ saldırılarının ardından en az 750 İsrailli’nin kayıp olduğu belirtildi. Hamas’ın bu esirleri canlı kalkan olarak Gazze’ye götürdüğü iddia ediliyor.

İsrail harekatına karşı HAMAS'ın planı ortaya çıktı

Hamas güçlerinin İsrail’e düzenlediği geniş çaplı sürpriz saldırının şoke edici ilk dalgasının ardından ortaya büyük bir rehine krizi çıktı. İsrail ordusundan yapılan ilk açıklamada Hamas militanlarının “onlarca” sivil ve askeri rehin alarak Gazze’ye götürdüğü belirtildi.

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İsrail’in ABD Büyükelçiliği’nden yapılan bir açıklamada en az 100 İsrailli’nin rehin alındığı bildirilse de tam olarak kaç kişinin Hamas tarafından rehin alındığı netlik kazanmış değil.

İsrail medyasında yer alan haberlerde en az 750 kişinin kaybolduğu belirtilirken, gerçek rehine sayısının tahmin edilenin çok üzerinde olabileceği düşünülüyor.

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‘İSRAİL HESABINI SORACAK’

Kayıplarla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu sözcülerinden Yarbay Jonathan Conricus, Hamas militanlarının “kapı kapı” dolaşarak çok sayıda kişiyi öldürdüğünü ya da rehin aldığını söyledi. Conricus, bunların arasında çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve engellilerin de bulunduğunu belirtirken, bazılarının hayatta olduğu ancak bazılarının öldüğünün düşünüldüğünü ifade etti.

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“Bunlar şu ana kadar hayal bile edilemeyecek rakamlar” diyen Sözcü, rehine durumunun “savaşın geleceğini şekillendireceğini” vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Rehinelere zarar verenlerden İsrail hesabını soracaktır” derken, Hamas’ın elindeki İsrailliler’in, Gazze’ye düzenlenecek olası bir kara harekâtı için engel teşkil edebileceği yorumları yapılıyor.

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MISIR’DAN YARDIM İSTEDİLER

İsrail ordusu rehin alınanların tam sayısını ve lokasyonlarını belirlemek için bir acil durum masası kurulduğunu açıkladı.

İsrail polisi ise öldürülenlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için cenazelere DNA testi yapmaya başlanacağını duyurdu.

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Yakınlarının kaybolduğunu belirten çok sayıda İsrailli, polis karakollarına akın ederek DNA örneği verdi.

Öte yandan İsrail basınına konuşan bir Mısırlı yetkili, İsrail’in rehinelerin güvenliğinin sağlanması için Kahire yönetiminden yardım istediğini belirtti.

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Bunun üzerine Mısır istihbarat başkanının, Hamas ve saldırıya katılan İslami Cihat Örgütü ile temasa geçtiği bildirildi. Mısırlı yetkili, Filistin cephesinin de rehine durumuyla ilgili “net bir fotoğraf çekemediğini” ancak rehin alınanların Gazze’deki “güvenli lokasyonlara” götürüldüğünü aktardı.

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