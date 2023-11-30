Neymar'ın sevgilisiyle yaptığı gizli sözleşme ortaya çıktı. Hayatının imzasını atmış!

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olmuş, daha sonra Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanıp sezonu kapamıştı.

YAKIN ZAMANDA AYRILDILAR

Uzun süredir sahalardan uzak olan Brezilyalı yıldız bu sıralar özel hayatıyla gündemde. Neymar ile Bruna Biancardi'nin ilişkisi yakın zamanda sona ermişti. Bruna Biancardi, bir modelden çıplak fotoğraflarını istemesi sonrası sevgilisi Neymar'dan ayrılmıştı.

İKİ MADDEYE UYARSA...

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre, Neymar ile Bruna Biancardi arasında cinsel ilişki sözleşmesi imzalanmış. Bu sözleşmedeki maddelere göre Neymar'ın başka kadınları dudaklarından öpmesi yasak, ancak Brezilyalı yıldız korunması şartıyla bu kadınlarla birlikte olabiliyor. Bu sözleşmede yer alan iki maddeye uyması halinde Biancardi, Neymar'ın istediği kadınla birlikte olmasına onay veriyormuş!

İşte Neymar ve Bruna Biancardi'nin fotoğrafları: