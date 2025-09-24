Nicolo Zaniolo'da Galatasaray'ın yüzünü güldürecek gelişme!

İtalya Kupası son 32 turu maçında Palermo ile karşılaşan Udinese, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinin bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

Maça 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Udinese formasıyla ilk golünü atmayı başardı.

"ÇOK DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. En üst seviyeye ulaşması gerekiyor ve bunu her hafta gelişerek başarabilir. Ne zaman zirveye ulaşacağını net olarak söyleyemem. Zaniolo sıfırdan başlamıyor, maçlar ve antrenmanlarla seviye yükseltecek. Ne zaman fiziksel sınırına ulaşacağını gördüğümüzde, onu nasıl aşacağını da anlayacağız." ifadelerini kullandı.

