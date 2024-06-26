Mental yorgunu Erdoğan 5 bakanı değiştirecek

Meral Akşener’in 6’lı masadan kendi sözü ile “İhanet ederek” kalkması öyle bir etki yarattık ki; Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilemedi.

Akşener’in Erdoğan lehine bu siyasi tavrına rağmen 14 Mayıs 2023’te Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu kaybetti.

28 Mayıs’ta maddi katkı iddiaları ile yandaşı olan Sinan Oğan’ın desteğini aldı ilaveten iftiralar ve kumpas sahte videolarla Kılıçdaroğlu’nu geçip 3. Kez seçildi.

Bu ağır siyasi çöküş mental yorgunu AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi gücü açısından sonun başlangıcı oldu.

Nitekim 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde özellikle Ankara ve İstanbul’da gösterdiği adaylar cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mental yorgunluğunun ispatı oldu.

AKP’deki metal yorgunluğu da zirve yaptı.

Özgül Özel ve CHP karşısında ağır bir yenilgiye uğrayan AKP tarihinde ilk kez 2. Parti durumuna düştü.

Üst üste seçim yenilgileri alan Erdoğan öyle büyük şok ve öyle güçlü mental yorgunluğu yaşadı ve yaşıyor ki; AKP Genel Merkez yönetiminde de kabinesinde de köklü değişim yapamadı.

Bu durum AK parti içerisinde de giderek artan tepkiye ulaştı.

Bu tepkilerin artması Saray’a yansıyınca Erdoğan’ın Haziran ayı sonuna kadar kabinede değişiklik yapacağı ve 5 bakanı değiştireceği kulislere yansıdı.

Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanlığı’na 24., 26. ve 27. Dönem Ankara Milletvekili olan AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin’in

Mehmet Özhaseki’nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına 25., 26., 27. ve 28. Dönem Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan’ın

İbrahim Yumaklı’nın yerine Tarım ve Orman Bakanlığına 26. ve 27. Dönem Milletvekili olan Ahmet Sami Ceylan’ın

Ali Yerlikaya’nın yerine İçişleri Bakanlığı’na, Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın’ın

Mehmet Nuri Ersoy’un yerine Kültür ve Turizm Bakanlığına Dr. Serdar Çam’ın atanacağı kulislere yansıyor.

Ayhan Bora Kaplan operasyonu Bazı AKP ve MHP’liler ile bazı yüksek yargıçların tepkilerine yol açınca cumhuriyet tarihinin en cesur operasyonları yürüten Ali Yerlikaya hedef yapıldı.

Devlet Bahçeli’nin, Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu ve Erdoğan ile görüşmesi kulislere, “Bahçeli İçişleri Bakanlığı’na Soylu’yu istiyor” diye yansıdı.

Bu söylenti üzerine Erdoğan’ın Fatih Şahin ismi üzerinde durduğu belirtildi.

Erdoğan- Ayşe Ateş görüşmesi sonrası yargıya, “Cumhurbaşkanımız Ateş cinayetinin aydınlatılması için gerekli hukuki adımların atılmasını istiyor” diye mesaj veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un görevden azledilmesi talebinin de Bahçeli tarafından Erdoğan’a söylediği iddia edildi.

Eş zamanlı olarak, AKP Genel merkez yönetiminde de önemli değişiklikler olması bekleniyor.

Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ve Mustafa Elitaş’ın dışındaki kadronun değişeceği AKP kulislerinde konuşuluyor.

Sonuç olarak mental yorgunu olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinesinde ve genel merkez yönetimindeki çöküşü durdurmaya,

MHP lider Devlet Bahçeli’nin isteklerini karşılamaya ve

AK partililere de değişim ile moral aşılamaya çalışacağı vurgulanıyor.

Sonuç mu? Bekleyip göreceğiz…