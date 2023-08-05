Niğde'deki depolarını önce satıp sonra kiralayan TMO'dan savunma 'Ekonomiye kazandırdık'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun çiftçiyi mağdur ettiğini öne sürdü. TMO ise yaptığı açıklamada, depoların uygun fiyatla kısa süreli kiralandığını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

CHP’li Gürer’den TMO’ya eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir zamanlar ‘kara gün dostu’ olan ancak günümüzdeki çiftçinin sesine kulak tıkayan TMO’nun yaptığı uygulamaları eleştirdi. Gürer, merkeze bağlı Hüyük köyü mevkiinde TMO’ya ait iken satılan ve halen TMO alım merkezi durumunda olan siloların bulunduğu yere gitti. Burada çiftçilerle görüşen Gürer, TMO’nun sattığı depoları neredeyse satış fiyatına yakın meblağlar ile kiraladığını ve alım sistemini sorunlu işlettiğini iddia etti.

Gürer, çok sayıda alım noktasını kapatan TMO’nun Bor’daki binalarının da yıkıldığını anımsatarak, “Bor’daki ofis binası ve depolar boş kaldı. Hüyük’te ise ‘bu kadarına da pes’ dedirtecek bir olayla karşı karşıyayız. Türkiye’de kamuya ait varlıklar bu şekilde peşkeş çekiliyor. TMO ithalatçı bir yaklaşımla ne yazık ki ülkemizde çiftçiye hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden şikayet

TMO’nun ofislerine ürün getirip sıra bekleyen üreticiler de CHP Milletvekili Ö.Fethi Gürer’e, yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aktardı.Bir üretici, ofisin depo kapasitelerinin yetmediğine belirterek, "Mecburen tüccara vermek zorunda kalıyoruz. TMO’nun randevulu sistemi işimizi uzatıyor. Borcumuz olduğu için ürünü bir an önce elden çıkarmak istiyoruz. O nedenle de tüccara daha düşük fiyatlar ile vermek zorunda kalıyoruz" dedi.

Her yıl 100 tona yakın üretim gerçekleştirdiğini anlatan çiftçi, bu yıl yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak, önümüzdeki yıl daha az ekim yapmayı planladığını belirtti.

TMO’dan açıklama

TMO ise konuyla ilgili olarak Genel Müdürlükten bir açıklama yaptı. Açıklamada, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında Niğde’nin Merkez ilçesi Hüyük köyü/mahallesinde TMO tarafından satılan depoların satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı şeklinde haberler yer alması üzerine, konunun doğru anlaşılması için açıklama yapılması gereği doğduğu belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun Kamu İktisadi Teşebbüsü statüsünde olup faaliyetlerini ana statüsü ve ilgili mevzuat dahilinde sürdürdüğü anımsatılarak, “Bu mevzuatlardan biri olan Genel Yatırım ve Finansman Programında atıl durumda bulunan taşınmazların satış, kiralama gibi yöntemlerle ekonomiye kazandırılması belirtilmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eski ve atıl durumda olan Niğde Hüyük Deposu’nun 2006 yılında rayiç bedel nazarında satılarak ekonomiye kazandırıldığı, bu sayede hem gelir elde edildiği hem de işletme masraflarından tasarruf sağlandığı aktarıldı.

Bahse konu depolara uzun yıllar ihtiyaç olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yıl yoğun bir şekilde devam eden hububat alım kampanyasında ise ihtiyaca binaen uygun fiyatla kiralama yapılmıştır. Bölgede yatırım aşamasında /yapımı devam eden lisanslı depo inşaatları bulunmakta olup bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hüyük’teki eski depolara ihtiyaç olmayacağı değerlendirilmektedir.

Dolayısıyla, söz konusu haberlerde yer alan satış fiyatına yakın fiyatlarla tekrar kiralandığı hususu gerçeği yansıtmamakta olup 17 yıl önce satılan ve bu yıl yoğun geçen alım kampanyası döneminde ihtiyaç duyulduğu için uygun fiyatla kısa süreli kiralanan depoların satış bedeli bugüne eskale edildiğinde kira bedelinin katbekat üzerinde kalmaktadır."