Nihat Kahveci Fenerbahçe-Nice maçı sonrası açtı ağzını yumdu gözünü! "Kazma ve kalas"

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Nice'i ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, bu maçı Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.

İşte Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar;

"KALAS DOLU"

"Sonuçta Fenerbahçe kazandı. Eksikleri var mı var. İkinci yarı ritmi düştü mü düştü ama Fenerbahçe’nin ilk yarının büyük çoğunluğundaki oyununu beğendim. Şimdi diyebilirler Nice çok kötü. Nice ile ilgili ne konuştuysak çıktı. Defanstan oyun kurulumu sıkıntı. Kalas dolu. Fenerbahçe belli başlı yerlerde baskıyı iyi yaptı."

"İSMAİL KEREM'İN ÖNÜNDE"

"İsmail Yüksek sana helal olsun koçum. Yemin ediyorum yine muhteşem oynadı. Antalya maçının oyuncusuydu. Bana göre Kerem 2 gol attı ya, İsmail Kerem’in önünde maçın oyuncusu anketi yapsak. Süper oynadı. Tamam Nice; kazma, kalas, topu bilmiyor ama İsmail kaç tane top kaptı. Ön tarafta bütün ataklarını kesti. Aralara pas attı. Nene’ye muhteşem pas attı. Nene ofsayttı. Ama o pası o şiddette atması çok önemliydi. Maşallah, nazar değmesin."

