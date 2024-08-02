Nijerya'da halk sokaklara döküldü. Yasak ilan edildi

Dün başlayan protestoların giderek şiddet içermesi nedeniyle Gombe, Jigawa, Kano, Niger ve Yobe eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, yazılı bir açıklama yaparak, "Protestoların şiddet içermesi ve iş yerlerinin yağmalanması, tahrip edilmesi ile masum vatandaşların hayatlarının tehlikeye girmesi nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" dedi.

Gombe, Jigawa, Niger ve Yobe eyaletlerinde de benzer sebeplerle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İş yerlerinin yağmalanması ve güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki çatışmalar bu kararın alınmasına neden oldu.

Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos itibarıyla ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planlıyor.

Geçen yıl, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023 tarihinde petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldırmıştı. Bu kararın ardından akaryakıt fiyatları önemli ölçüde yükseldi; litre fiyatı 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) çıktı.